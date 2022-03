VITESSE-ROMA: 0-1 (45′ Sergio Oliveira). I giallorossi passano in Olanda, quarti di finale più vicini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Andata degli ottavi di finale di Conference League per la Roma che questa sera al Gelredome di Arnhem affronta gli olandesi del Vitesse.

I giallorossi partono favoriti nel doppio confronto ma devono prestare massima attenzione e non sottovalutare l’impegno. La squadra guidata da Letsch ha già fatto vittime illustri in questa coppa, a cominciare dal Tottenham.

L’atmosfera sarà incandescente nel piccolo catino del Vitesse, tutto esaurito per l’occasione. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e poi al racconto del match.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – Finita! La Roma espugna il campo del Vitesse col minimo scarto e potrà giocare con due risultati su tre a disposizione nel match di ritorno. Decide un gol di Sergio Oliveira nel recupero del primo tempo. Dopo una prima frazione con troppi affanni, nella ripresa i giallorossi controllano il match e sfiorano con Abraham il due a zero.

90′- Tre minuti di recupero.

87′ – CAMBIO ROMA: dentro Smalling, fuori Mkhitaryan.

86′ – Ammonito Mancini: era diffidato, salterà la partita di ritorno.

83′ – OCCASIONE VITESSE: Grbic di testa batte in porta, Rui Patricio è ben piazzato e blocca.

82′ – TRIPLO CAMBIO VITESSE: dentro Buitnik , Frederiksen e Bazoer.

80′ – Vitesse che ora ritrova entusiasmo, saranno dieci minuti di sofferenza per la Roma.

78′ – ESPULSO SERGIO OLIVEIRA! Secondo giallo severissimo dell’arbitro, Roma che resta in dieci per questo finale di partita.

75′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini va via bene sulla sinistra, cross morbido per la testa di Mancini che da ottima posizione manda alto!

70′ – Ammonito Sergio Oliveira per un fallo a centrocampo.

66′ – CAMBIO ROMA: fuori Zaniolo, dentro Pellegrini.

65′ – OCCASIONE ROMA! Pasticcio difensivo del Vitesse, Abraham tutto solo cerca il tocco sotto a scavalcare il portiere, salvataggio sulla linea di un difensore olandese!

55′ – Partita non dai grandi contenuti tecnici anche per colpa del campo. La Roma non accelera, il Vitesse fatica a rendersi pericoloso.

46′ – Si riparte. Nella Roma dentro Cristante per Veretout, Karsdorp per Maitland-Niles ed El Shaarawy per Vina.

PRIMO TEMPO

45′ + 1′ – Finisce qui il primo tempo: la Roma sblocca un match complicato nel recupero del primo tempo grazie a un gran gol di Sergio Oliveira. Il Vitesse in precedenza aveva creato diverse palle gol, tutte sprecate da Openda. Giallorossi pericolosi solo con Abraham, ma nel finale arriva la fiammata di Oliveira che per ora decide il match.

45’+1′ – GOOOOOOOOL!! SERGIO OLIVEIRA!!! Conclusione di Vina dalla distanza, palla che filtra in area, Zaniolo prova ad addomesticarla ma la sfera finisce sul sinistro di Oliviera che è bravissimo a calciare di prima intenzione mandando la palla sotto l’incrocio!!

42′ – OCCASIONE ROMA! Abraham in area si gira bene col destro e calcia potente, salvataggio del portiere che devia in angolo!

34′ – OCCASIONE VITSSE: errore clamoroso di Rui Patricio che regala palla agli avversari, Openda tutto solo calcia incredibilmente alle stelle a due passi dalla porta.

33′ – Ammonito Oroz per un intervento duro su Zaniolo.

32′ – Altro rischio per la Roma: Openda approfitta di uno scivolone di Ibanez per entrare in area e calciare in porta, la conclusione però è imprecisa e termina a lato.

24′ – Problema per Mancini che si fa male poggiando male il piede dopo un recupero difensivo. Il campo è ai limiti del praticabile e i giocatori rischiano di farsi male.

22′ – OCCASIONE VITESSE: cross di Dasa per Domgjoni che batte a pochi passi da Rui Patricio, il portiere è bravo a chiudere lo specchio della porta.

15′ – Meglio il Vitesse in questo primo quarto d’ora. La Roma per il momento è troppo poco compatta a centrocampo e dietro viene spesso messa in difficoltà dai cross a cercare i suoi attaccanti che tagliano alle spalle dei difensori.

14′ – Gol annullato a Grbic per fuorigioco: la Roma però sta ballando troppo in difesa in questo avvio.

8′ – OCCASIONE VITESSE: cross dalla sinistra per il taglio di Openda che scappa alle spalle di Ibanez e batte in porta, grande intervento di Rui Patricio a salvare i suoi!

7′ – Ammonito Vina per un intervento in ritardo. Gara equilibrata in questi minuti iniziali.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Vitesse-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DAL GELREDOME

Ore 17:37 – La Roma ha già annunciato il proprio schieramento ufficiale. Questo il tweet con l’undici giallorosso.

Ore 17:35 – Questa la formazione ufficiale del Vitesse: Houwen; Oroz, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni; Grbic, Openda, Bero.

Ore 17:25 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Veretout, Vina; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham

Ore 16:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio del match. Cielo sereno sopra Arnhem, temperatura intorno agli 13 gradi. Terreno di gioco che si presenta in pessime condizioni.

VITESSE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

VITESSE (3-4-1-2): Houwen; Oroz, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni; Grbic, Openda, Bero. All.: Letsch.

A disp.: Schubert, Reiziger, Bazoer, Baden Frederiksen, Hajek, Gboho, Yapi, Buitink, Huisman, Manhoef, Hernandez, De Regt.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Veretout, Vina; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Karsdorp, Smalling, Cristante, Pellegrini, Bove, Darboe, Zalewski, Carles Perez, Shomurodov, El Shaarawy, Felix.

ARBITRO: Raczkowski (Pol).

GUARDALINEE: Siejka e Kupsik (Pol).

IV UOMO: Musial (Pol).

Giallorossi.net – A. Fiorini