LIVE! WESLEY ALLA ROMA. Fabrizio Romano: “Here we go!”. Scambio di documenti in corso, il giocatore partirà nelle prossime ore

Arriva l’atteso “Here we go!” di Fabrizio Romano, che scandisce ormai le fumate bianche degli affari del nostro mercato: Wesley França è virtualmente un nuovo giocatore della Roma.

L’accordo col Flamengo è stato rispettato: i due club si stanno scambiando i documenti in questi minuti. Il terzino brasiliano che partirà per la Capitale nelle prossime ore, non appena Emerson Royal supererà le visite mediche e firmerà il suo contratto come nuovo esterno destro del club brasiliano.

Ormai è solo questione di ore, ma non ci sono più dubbi: Gasperini si prepara ad abbracciare il terzo rinforzo di questo mercato estivo. Wesley, 21 anni, sarà il terzino destro della Roma dei prossimi anni.

🚨💛❤️ Wesley to AS Roma, here we go! New right back for Gasperini as Roma and Flamengo are exchanging documents.

As soon as Emerson Royal formally signs in at Flamengo, director Boto will let Wesley travel. ✈️

€25m initial fee plus €5m add-ons, confirmed since last week. 🇧🇷 pic.twitter.com/E7WeOnv80M

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2025