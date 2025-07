LIVE! Wesley è arrivato a Roma, ora le visite mediche. Domani il ritorno in Brasile per il visto (VIDEO)

Questa domenica 27 luglio è la giornata di Wesley in giallorosso. Dopo una lunga trattativa, questa mattina intorno alle sei il calciatore è atterrato a Fiumicino, pronto a iniziare la sua avventura in giallorosso.

In realtà quella di Wesley nella Capitale sarà al momento solo una breve parentesi: il giocatore svolgerà questa mattina le visite mediche, poi nel pomeriggio andrà a Trigoria per le firme, conoscere Gasperini e i suoi nuovi compagni, e prendere confidenza col centro sportivo.

Domani però Wesley dovrà fare già ritorno in Brasile e sistemare le questioni legate al visto lavorativo (serve per il ritiro che i giallorossi svolgeranno a breve in Inghilterra): il suo ritorno a Roma dovrebbe avvenire giovedì 31 luglio. Nonostante queste lungaggini burocratiche, il terzino brasiliano è apparso sorridente anche se un po’ frastornato: ad accoglierlo questa mattina allo scalo nonostante l’orario c’erano una trentina di tifosi.

