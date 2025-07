LIVE! Wesley-Roma sta per sbloccarsi: terzino pronto a volare per l’Italia, il Flamengo chiude per Emerson Royal

Sembra finalmente sul punto di sbloccarsi l’affare Wesley. Il terzino brasiliano, che stanotte ha giocato (e segnato) con la maglia del Flamengo sembra ormai destinato a lasciare il Brasile con direzione Roma.

E’ infatti in chiusura l’affare che porterà Emerson Royal dal Milan al Flamengo, un acquisto che permetterà ai brasiliani di avere finalmente in rosa il sostituto di Wesley: il giocatore quindi sembra ormai pronto per partire.

La Roma lo aspetta: visite mediche prenotate nel weekend per il prossimo terzino di Gasperini. I tweet di Angelo Mangiante di Sky Sport e di Filippo Biafora de Il Tempo vanno tutti in un’unica direzione: Wesley è pronto a volare per l’Italia, destinazione Roma.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…