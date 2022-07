LIVE – Wijnaldum rinuncia ai bonus per la Roma, trattativa ai dettagli. Arrivo previsto per l’inizio della prossima settimana

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Accelerata Roma per Wijnaldum. Come era previsto, in mattinata ci sono stati nuovi contatti tra Pinto e il PSG per chiudere l’affare. Lo riferisce Gazzetta.it (C. Zucchelli) in questi minuti.

Decisiva la volontà del calciatore che, pur di arrivare prima possibile alla corte di Mourinho e sbloccare l’impasse della trattativa tra i due club, ha deciso di rinunciare a una parte di bonus semplici previsti dal suo contratto con il Psg.

Questo significa abbassare sensibilmente lo stipendio perché dei 9 milioni che gli garantiscono i francesi almeno un paio sono di bonus facili (tipo la prima presenza da 90’). La Roma dovrebbe arrivare a pagare intorno ai 4 milioni, 4 e mezzo al massimo, con il restante integrato dal Psg fino a giugno.

Mourinho lo aspetta, i tifosi anche: se tutto andrà come previsto da lunedì ogni giorno potrebbe essere quello giusto per l’arrivo in Italia. Anche perché lunedì sarà primo agosto e, se sono vere le indiscrezioni secondo cui se rimanesse un giocatore del Psg fino al 31 luglio, Wijnaldum incasserebbe un bonus da tre milioni, il centrocampista arriverebbe contento e anche più ricco.