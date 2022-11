YOKOHAMA MARINOS-ROMA: 3-3 (8′ Eduardo, 45′ aut. Svilar, 69′ Zaniolo, 72′ Matsubara, 85′ Ibanez, 93′ Shomurodov). Pareggio pirotecnico che chiude la tournée giapponese

AS ROMA NEWS – Seconda e ultima amichevole in terra nipponica per la Roma, che conclude oggi la sua tournée in Giappone affrontando lo Yokohama F. Marinos, squadra vincitrice del proprio campionato.

Impegno da non sottovalutare per i giallorossi, che oggi dovrebbero ritrovare in campo diversi titolari tenuti a riposo nel primo impegno contro il Nagoya Grampus.

Vi lasciamo al racconto del match con la consueta diretta testuale della partita.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ – Finita! La Roma riesce a recuperare la partita con una bella reazione nella ripresa. Zaniolo, Volpato e Shomurodov hanno dato nuova linfa alla squadra, e alla fine il pareggio va stretto ai giallorossi, molto modesti invece nel primo tempo.

95′ – OCCASIONE ROMA! Numero di Volpato che serve Zaniolo a centro area, la conclusione di Nicolò però termina alta di poco sopra la traversa!

93′ – PAREGGIO ROMA! Volpato serve Shomurodov che in scivolata realizza il meritatissimo 3 a 3!

90′ – Cinque minuti di recupero. Kumbulla intanto salva la porta giallorossa.

88′ – El Shaarawy in area viene steso, l’arbitro non assegna il rigore col Faraone che si arrabbia. Il penalty appare evidente.

84′ – GOL DELLA ROMA! IBANEZ! Grande anticipo del difensore brasiliano sulla trequarti avversaria, il giocatore parte centralmente, entra in area e scarica un bolide che non lascia scampo al portiere.

80′ – Roma che non ci sta e continua ad attaccare a testa bassa. Dieci minuti alla fine.

77′ – OCCASIONE ROMA! Ancora Zaniolo che ci prova con la punta, respinge il portiere.

72′ – TERZO GOL DELLO YOKOHAMA: a segno Matsubara con un gran destro dal limite che fa subito secco il nuovo entrato Boer.

69′ – CAMBIO ROMA: dentro Boer, fuori Svilar.

69′ – GOL DELLA ROMA! ZANIOLO! Volpato lancia bene Nicolò in profondità, l’attaccante entra in area, rientra sul mancino e batte il portiere con una conclusione potente sul primo palo!

62′ – OCCASIONE ROMA: sempre sull’asse Shomurodov-Zaniolo, assist dell’uzbeko per il 22 che col mancino calcia in porta, trovando la risposta del portiere avversario.

60′ – Stavolta è Zaniolo che fallisce una palla gol, ritardando troppo la conclusione in porta dopo un bell’assist di Shomurodov.

51′ – OCCASIONE ROMA: Zaniolo parte centralmente saltando di potenza due giocatori, poi il 22 serve Shomurodov che tutto solo si divora il gol del vantaggio facendosi parare il tiro in diagonale.

47′ – OCCASIONE ROMA: Bove lancia bene Zaniolo a destra, il 22 rientra e calcia, il portiere manda in angolo!

46′ – Si riparte: triplo cambio Roma, dentro Volpato, Zaniolo e Shomurodov, fuori Missori, Matic e Abraham.

PRIMO TEMPO

45′ – Il primo tempo finisce due a zero per i giapponesi: giallorossi colpiti a inizio e nel finale di frazione. Male Svilar, anche sfortunato. Solita prestazione modesta della Roma, incapace di costruire occasioni da gol e colpita nelle poche occasioni dello Yokohama.

45′ – RADDOPPIO YOKOHAMA: tiro dalla distanza di Nishimura, palla che finisce sul palo e poi sbatte sulla schiena di Svilar che la manda in rete.

40′ – Roma che non riesce a costruire nulla, poca qualità specie negli ultimi metri.

32′ – CAMBIO ROMA: esce Tahirovic, dentro Bove.

30′ – Tahirovic accusa un problema muscolare e chiede il cambio. Sta per entrare Bove.

27′ – Ammonito El Shaarawy. I giocatori della Roma protestano duramente contro l’arbitro per alcune scelte non proprio azzeccatissime del direttore di gara.

25′ – La Roma cerca di alzare un po’ i ritmi, ma l’attacco non riesce a incidere. Giallorossi in affanno quando i giapponesi ripartono in velocità.

16′ – OCCASIONE YOKOHAMA: Leo Ceara ha spazio per calciare dal limite, conclusione potente ma centrale, respinge coi pugni Svilar.

14′ – Conclusione di Ibanez col destro dall’interno dell’area, tiraccio velleitario che colpisce l’esterno della rete.

10′ – Abraham si divora il gol del pareggio calciando addosso al portiere tutto solo, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

8′ – GOL DELLO YOKOHAMA. Segna Eduardo di testa, in netto anticipo su Abraham. Colpevole anche Svilar che si fa passare la palla sotto le gambe.

2′ – OCCASIONE YOKOHAMA: Mizunuma lanciato sul filo del fuorigioco si trova solo davanti a Svilar, che è bravo ad anticiparlo in uscita bassa.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia la partita!

YOKOHAMA MARINOS-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

YOKOHAMA F. MARINOS: Takaoka; Iwata, Koike Ryuta, Eduardo, Nagato; Watanabe, Kida, Nishimira, Mizunuma; Leo Ceara, Matheus.

In panchina: Tagawa, Nakabayashi, Obi, Hatanaka, Fujita, Koike Yuta, Matsubara, Tsunoda, Nishida, Yoshio, Yamane, Lopes, Nakagawa, Murakami, Uchino.

ROMA (3-5-1-1): Svilar, Missori, Kumbulla, Smalling, Ibanez, Celik, Tahirovic, Matic, Camara, El Shaarawy, Abraham. All.: Mourinho.

In panchina: Boer, Keramitsis, Bove, Tripi, Volpato, Zaniolo, Cherubini, Shomurodov.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini