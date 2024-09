LIVE! Zalewski decide sull’offerta del Galatasaray. La Roma è in attesa: possibile rinnovo di contratto in caso di no ai turchi (AGGIORNAMENTI)

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – C’è Nicola Zalewski al centro dei riflettori. L’esterno polacco, atteso oggi a Trigoria dopo gli impegni con la sua nazionale, resta nel mirino del Galatasaray.

Sul piatto una proposta alla Roma da circa 11 milioni di euro, bonus compresi, mentre il calciatore vorrebbe 2,5 milioni di euro all’anno come nuovo contratto per dire sì ai turchi.

La trattativa è calda, ma dall’esito incerto: se il club capitolino sarebbe disposto a lasciar partire il calciatore, di tutt’altro avviso è Zalewski, poco attirato dall’idea di lasciare la Roma per giocare in Turchia. Ma una proposta ricca di contratto da parte del Galatasaray potrebbe convincere il calciatore a fare le valigie e lasciare Trigoria.

AGGIORNAMENTO ORE 11:50 – Secondo quanto fa sapere il portale Corrieredellosport.it, Roma e Galatasaray sono in attesa di conoscere una risposta del calciatore prima di iniziare a trattare la cessione del calciatore. La dirigenza del club capitolino ha già parlato con l’entourage del giocatore per definire la propria posizione: o il ragazzo decide di partire con la soddisfazione di tutti, altrimenti in caso di permanenza spingerà per il rinnovo del contratto per evitare l’addio a zero la prossima estate. Un’altra alternativa, ma non ancora presa come ipotesi concreta, sarebbe quella del rinnovo di contratto e poi il prestito al Galatasaray fino a giugno, qualora il giocatore non fosse sicuro al 100% di legarsi al club turco.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 – Stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà, quella di oggi sarà una giornata importante per conoscere il destino di Zalewski: si attende una risposta del calciatore alla ricca offerta dei turchi.

SEGUONO AGGIORNAMENTI…

