LIVE! Zaragoza alla Roma, nodo obbligo di riscatto: si tratta col Bayern sulle condizioni

AGGIORNAMENTO ORE 15:10 – Il nodo della trattativa tra Roma e Bayern Monaco per Bryan Zaragoza è l’obbligo di riscatto e le sue condizioni: lo riferisce Gianluca di Marzio di Sky Sport. Questa infatti è l’unica formula con cui si può chiudere l’affare, e le parti continuano a lavorare per regalare a Gasperini l’ultimo rinforzo per l’attacco di questo gennaio.

AGGIORNAMENTO ORE 14:40 – Nella giornata odierna è previsto un incontro a Milano tra Fali Ramadani, agente di Bryan Zaragoza, e il direttore sportivo Massara. Un summit mirato a trovare l’incastro definitivo e provare a portare l’operazione verso la conclusione.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in queste ore sono in corso dialoghi diretti tra la dirigenza giallorossa e il Bayern Monaco per ottenere il via libera finale. La Roma lavora sull’accelerata decisiva, consapevole di essere entrata nella fase cruciale della trattativa.

……….

La Roma imprime una decisa accelerazione per Bryan Zaragoza e compie nella notte un passaggio chiave nella trattativa. Il club giallorosso ha infatti raggiunto l’accordo con il giocatore, che ha dato il proprio via libera al trasferimento dopo aver valutato il progetto proposto. Un segnale forte, che sposta ora il confronto sul tavolo con il Bayern Monaco.

L’esterno spagnolo, attualmente in prestito all’Osasuna ma di proprietà del club bavarese, ha dunque aperto alla soluzione romanista. Nella mattinata di oggi sono ripresi i contatti tra le parti per definire formula e cifre dell’operazione, con la Roma intenzionata a chiudere nel più breve tempo possibile e a mettere a disposizione di Gasperini un profilo in grado di garantire imprevedibilità e qualità nell’uno contro uno sugli esterni.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…