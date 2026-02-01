LIVE! Zaragoza alla Roma, nodo obbligo di riscatto: si tratta col Bayern sulle condizioni

AGGIORNAMENTO ORE 15:10 – Il nodo della trattativa tra Roma e Bayern Monaco per Bryan Zaragoza è l’obbligo di riscatto e le sue condizioni: lo riferisce Gianluca di Marzio di Sky Sport. Questa infatti è l’unica formula con cui si può chiudere l’affare, e le parti continuano a lavorare per regalare a Gasperini l’ultimo rinforzo per l’attacco di questo gennaio.
AGGIORNAMENTO ORE 14:40 – Nella giornata odierna è previsto un incontro a Milano tra Fali Ramadani, agente di Bryan Zaragoza, e il direttore sportivo Massara. Un summit mirato a trovare l’incastro definitivo e provare a portare l’operazione verso la conclusione.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in queste ore sono in corso dialoghi diretti tra la dirigenza giallorossa e il Bayern Monaco per ottenere il via libera finale. La Roma lavora sull’accelerata decisiva, consapevole di essere entrata nella fase cruciale della trattativa.
La Roma imprime una decisa accelerazione per Bryan Zaragoza e compie nella notte un passaggio chiave nella trattativa. Il club giallorosso ha infatti raggiunto l’accordo con il giocatore, che ha dato il proprio via libera al trasferimento dopo aver valutato il progetto proposto. Un segnale forte, che sposta ora il confronto sul tavolo con il Bayern Monaco.
L’esterno spagnolo, attualmente in prestito all’Osasuna ma di proprietà del club bavarese, ha dunque aperto alla soluzione romanista. Nella mattinata di oggi sono ripresi i contatti tra le parti per definire formula e cifre dell’operazione, con la Roma intenzionata a chiudere nel più breve tempo possibile e a mettere a disposizione di Gasperini un profilo in grado di garantire imprevedibilità e qualità nell’uno contro uno sugli esterni.
ma lasciatelo la. Piano altro che b…serve altro e se non ci sono sono soldi meglio valorizzare i nostri (Venturino). Attenzione che arrivare tra le prime 4 non é cosi scontato soprattutto ora con il Napoli fuori dalle coppe. inter inarrivabile Milan solo campionato e Juventus di Spalletti che bisogna capire quello che farà.
li quel buco andava riempito con un “top” non con un “tap(po)”.
Zenone questo ha 3 presenze in nazionale (amichevoli o giù di li) e sono 1 anno e mezzo che non viene convocato
Vai a commentare l’altra sponda. E’ una scommessa di 15 milioni. si fa tutta la vita visto la capacità di fare superiorità numerica
Giocatore che potrebbe rappresentare una scommessa interessante: prezzo abbordabile, e’ nel giro della nazionale spagnola, ha 25 anni ed era stato acquistato da Bayern Monaco. Potrebbe avere difficolta’ ad inserirsi come invece potrebbe trovarsi bene e dare il suo contributo. Ai posteri l’ardua sentenza.
PS: non condivido chi lo giudica male senza conoscerlo solo perche’ non e’ un giocatore di prima fascia o per la sua statura.
Resto con molte perplessità,
ma del resto ero perplesso anche per Wesley, quindi speriamo finisca nello stesso modo 🙂
All’ asta di riparazione però non ci butto il malloppo…. farò all in su Malen e Vergara.
Non so chi sia , ma se Gasperini lo ritiene valido bisogna seguirlo. D’altronde amici miei si è ormai visto che i famosi top player o sono veramente top ( e non possiamo permetterceli, sia per i soldi e sia perché alla Roma non ci vogliono venire!) o se no bisogna cercare di scoprire nuove strade funzionali al progetto. Le grandi squadre non si fanno di soli campioni ma anche di gente utile per certi ruoli.
vedremo. sicuramente il Celta e il Bayern non ne saranno organi e non ci saranno molte vedove. vedremo.
non serve, non serve!! altro acquisto senza senso!
E allora non viene
Ma chi è?
magari ci stupirà, ma la perplessità sul fisico da 12enne ci sta tutta…
L’obbligo di riscatto suonerebbe come una trappola!
Attenzione!
O si è SICURI o lassamo perde, perché sperperare oggi (sempre sia possibile…) ci può costare carissimo domani (la vendita di un nostro pezzo pregiato!).
Mi auguro vivamente questa non la toppi Mascara, costerebbe caro a lui e soprattutto a tutta la Roma.
FORZA ROMA
Ve prego noo!
Mi raccomando facciamoci prendere per il collo!!!!! Mettiamo un obbligo di riscatto per fare un favore al Bayern.
guarda come va a finì eh.
Un film pure per prendere questo ….
