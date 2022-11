Lo manda Nakata: Roma su Ito, la torre mobile che viene dal Giappone

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Roma su Hakiro Iro, difensore mancino dello Stoccarda. Lo manda il connazionale Hidetoski Nakata, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, che nella Capitale ha vinto l’ultimo scudetto giallorosso.

Hiroki Ito, jolly difensivo dello Stoccarda, è uno dei profili valutati da Tiago Pinto e da Mourinho per rinforzare la retroguardia della Roma. Il ventitreenne giapponese può giocare nella linea a tre, sul centro-sinistra, come esterno mancino, ma anche davanti alla difesa. Tra le sue caratteristiche migliori spiccano la velocità nelle chiusure e l’abilità nel gioco aereo.

Nell’estate 2021 il club tedesco lo ha pescato nel Jubilo Iwata, in seconda divisione giapponese, e lo ha portato in Europa senza che avesse mai “assaggiato” la prima divisione. Fatte le debite proporzioni, una storia… alla Verratti. Ito era stato preso per la formazione dell’Under 21 dello Stoccarda e sembrava soprattutto un’operazione di marketing, un modo per aprirsi un nuovo mercato e trovare nuovi sponsor in un momento di contrazione del mercato.

Invece in gran fretta il giapponese ha convinto tutti ed è approdato tra i grandi, in Bundesliga, campionato dove in un anno e mezzo scarso è diventato titolare inamovibile collezionando 42 presenze. Pagato 500 mila euro tra prestito e successivo acquisto, adesso i tedeschi lo valutano 20 volte tanto.

La Roma non vuole andare oltre una proposta da 5-6 milioni, ma intanto prepara il terreno per il suo sbarco all’ombra del Colosseo andando la prossima settimana in tournée nella patria di Ito.

Fonte: Gazzetta dello Sport