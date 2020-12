Lo sfogo di Pellegrini: “Continuate a insultare tutti, noi continueremo a lottare… falliti!” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Lorenzo Pellegrini piuttosto nervoso al termine di Roma-Sassuolo, come tutti i romanisti d’altronde. Il centrocampista è stato costretto ad uscire dal campo per un brutto fallo subito da Obiang e ha riportato una contusione distorsiva alla caviglia che andrà valutata.

Il giocatore, anche oggi criticato da qualche tifoso per la sua prestazione, si è sfogato su Instagram: “Continuate a parlare e a insultare tutti, noi continueremo a lottare per questa maglia…Falliti! Forza Roma, forza questo grande gruppo“, ha scritto il vice capitano giallorosso.

Pellegrini, colpito dal Covid nelle scorse settimane, ha giocato oggi una buona partita nonostante il brutto errore sotto porta nel finale di primo tempo. La prestazione del centrocampista però sembra non aver messo d’accordo tutti, ancora una volta.

Giallorossi.net – G. Pinoli