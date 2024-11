L’Olimpico torna a riempirsi per Sir Claudio

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il Maradona sarà a tinte azzurre, il bentornato dei romanisti a Claudio Ranieri dovrà attendere un’altra settimana, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Prima però i tifosi giallorossi sono pronti a riempire il settore ospiti del New White Hart Lane, l’impianto del Tottenham contro cui giocherà la Roma giovedì prossimo.

Sarà un antipasto alla giornata che attenderà Ranieri la domenica seguente. Perché l’Olimpico è pronto a riempirsi nuovamente come i vecchi tempi. Gli abbonati popoleranno nuovamente l’impianto dopo le diverse assenze nelle gare precedenti, ma anche la vendita libera sta procedendo in maniera positiva e probabilmente la Roma ritroverà uno stadio praticamente sold out.

Ranieri ha chiesto in conferenza di non fischiare i giocatori durante la partita ma di sostenerli, la tifoseria probabilmente – ma anche in base alle prestazioni contro il Napoli e Tottenham – risponderà positivamente alla richiesta del nuovo tecnico. Passione, speranza e anche tanta voglia di tornare a esultare con la squadra. Di certo Ranieri ha riportato una ventata di ottimismo che i tifosi non respiravano da diverso tempo.

Fonte: Corriere dello Sport

