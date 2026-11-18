L’infortunio di Ademola Lookman è più serio del previsto, ma parlare già di stagione finita sarebbe prematuro. L’attaccante dell’Atlético Madrid, accostato nelle ultime settimane alla Roma, si è fermato durante Nigeria-Tanzania del 13 novembre. Le prime valutazioni parlavano di una distorsione lieve, ma gli esami effettuati al rientro in Spagna hanno evidenziato una distorsione di alto grado al ginocchio, come confermato ieri dal club madrileno.

Ma cosa significa esattamente questa diagnosi? Una distorsione di alto grado indica un danno importante alle strutture che stabilizzano l’articolazione, potenzialmente anche ai legamenti. Il comunicato dell’Atlético, tuttavia, non specifica quale legamento sia coinvolto, né se esista una rottura completa. Non c’è dunque alcuna conferma di una lesione del crociato o della necessità di un intervento chirurgico. Il club ha annunciato un programma di fisioterapia e riabilitazione, rimandando ogni previsione sui tempi di recupero all’evoluzione clinica.

Quanto potrebbe restare fermo Lookman? La stampa spagnola ipotizza uno stop di diverse settimane. Secondo Cadena SER potrebbero servirne circa cinque, mentre Mundo Deportivo parla di almeno sei settimane e AS ritiene difficile un ritorno prima del 2027. Dal punto di vista medico, una lesione legamentosa isolata può richiedere indicativamente dalle sei alle otto settimane, talvolta anche di più. Tempi di molti mesi entrerebbero invece in gioco in presenza di danni più complessi, come una rottura del crociato anteriore. Una circostanza che, al momento, non risulta accertata.

L’infortunio complica inevitabilmente anche le prospettive di mercato. Lookman è stato accostato alla Roma come possibile rinforzo per gennaio e proprio questa mattina Matteo Moretto, intervenuto a Rete Sport, lo ha indicato come il modello di esterno offensivo cercato da Gasperini. Un’operazione che era già considerata difficile e che adesso presenta un’incognita ulteriore: anche in caso di recupero entro gennaio, il nigeriano dovrebbe ritrovare la migliore condizione fisica prima di poter garantire un contributo immediato.

LEGGI ANCHE: CALCIOMERCATO | Dalla Spagna: la Roma punta al colpo Lookman, Simeone detta le condizioni

Per il momento, dunque, è più corretto parlare di un possibile stop fino alla fine del 2026 che di una stagione compromessa. Soltanto informazioni mediche più dettagliate e l’evoluzione della riabilitazione potranno chiarire la reale entità dei tempi di recupero. La Roma continua intanto a valutare altre possibilità per rinforzare l’attacco, con l’obiettivo di consegnare a Gasperini un giocatore pronto a incidere già nella seconda parte della stagione.

Redazione Giallorossi.net