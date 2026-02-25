L’oro di Roma: il valore dei giovani talenti è già raddoppiato

Il vero oro di Roma non è solo nei risultati sul campo, ma in una rosa che cresce di valore giorno dopo giorno. Giocatori selezionati con cura stanno confermando la scelta della società di puntare su Roma, contribuendo anche all’incremento economico della squadra.

Wesley, acquistato per 25 milioni di euro, è già al centro di voci di mercato dall’Inghilterra, con il Manchester City indicato come possibile interessato. Anche senza conferme ufficiali, il valore del nazionale brasiliano appare vicino ai 50 milioni, considerando che l’Atalanta ne chiede 40 per Palestra.

Anche Pisilli è tornato a farsi notare nelle ultime settimane: le prestazioni recenti lo avvicinano nuovamente alla Nazionale, rafforzando la percezione di un valore intorno ai 20 milioni. In difesa, Ziolkowski attira già interesse dall’estero, con un valore di mercato che si è praticamente raddoppiato. Analogamente, Ghilardi ha confermato le attese: elegante e concreto, i 10 milioni investiti tra prestito e riscatto dal Verona si sono rivelati un acquisto indovinato.

Infine, Venturino, il cui riscatto si aggira intorno agli 8 milioni, potrebbe vedere crescere il proprio valore nei prossimi mesi, consolidando ulteriormente il patrimonio tecnico ed economico della Roma.

Merito della tanto chiacchierata coppia Massara-Gasperini, con il primo bravo a individuare i giovani talenti e il secondo a valorizzarli al meglio, non avendo paura di mandarli in campo nonostante la giovane età.

Fonte: Corriere della Sera