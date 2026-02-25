L’oro di Roma: il valore dei giovani talenti è già raddoppiato

Il vero oro di Roma non è solo nei risultati sul campo, ma in una rosa che cresce di valore giorno dopo giorno. Giocatori selezionati con cura stanno confermando la scelta della società di puntare su Roma, contribuendo anche all’incremento economico della squadra.
Wesley, acquistato per 25 milioni di euro, è già al centro di voci di mercato dall’Inghilterra, con il Manchester City indicato come possibile interessato. Anche senza conferme ufficiali, il valore del nazionale brasiliano appare vicino ai 50 milioni, considerando che l’Atalanta ne chiede 40 per Palestra.
Anche Pisilli è tornato a farsi notare nelle ultime settimane: le prestazioni recenti lo avvicinano nuovamente alla Nazionale, rafforzando la percezione di un valore intorno ai 20 milioni. In difesa, Ziolkowski attira già interesse dall’estero, con un valore di mercato che si è praticamente raddoppiato. Analogamente, Ghilardi ha confermato le attese: elegante e concreto, i 10 milioni investiti tra prestito e riscatto dal Verona si sono rivelati un acquisto indovinato.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma: Ghilardi brilla e finisce nel mirino del Newcastle
Infine, Venturino, il cui riscatto si aggira intorno agli 8 milioni, potrebbe vedere crescere il proprio valore nei prossimi mesi, consolidando ulteriormente il patrimonio tecnico ed economico della Roma.
Merito della tanto chiacchierata coppia Massara-Gasperini, con il primo bravo a individuare i giovani talenti e il secondo a valorizzarli al meglio, non avendo paura di mandarli in campo nonostante la giovane età.
LEGGI ANCHE – Pedullà: “A giugno uno tra Gasperini e Massara andrà via, non c’è possibilità di proseguire insieme”
Fonte: Corriere della Sera
Tradotto: bravo MASSARA.
La Roma ha seminato bene, alla faccia di Guidone Corsi e della sua Milady Ferrazza che seminano odio verso questa proprietà.
Il progetto è serio, perché è stata coinvolta gente seria.
Solo che non si è dato il tempo necessario a questi ragazzi di crescere, ed i primi sei mesi sono state critiche aspre.
L’unico appunto che dovremmo fare al DS, semmai, è quello di non avere i canali giusti per le cessioni – cosa in cui era molto bravo Sabatini: non si può sentire che Castellanos sia stato venduto a 30 cucuzze mentre a noi è rimasto Dovbyk.
Ma non è possibile, i soliti noti del forum hanno già bocciato Massara, occorre iniziare a cercare il suo sostituto!
teniamoli tutti, questa deve essere la base per avere in futuro una grande Roma a cui vanno aggiunti due o tre elementi già pronti e di alto livello. per fare questo la Champions diventa di vitale importanza
ci sono tanti giovani interessanti in squadra, qualcuno in prestito… Bisogna lasciare lavorare Gasperini e non etichettare come pippe o acquisti sbagliati ogni operazione che fa Massara!! Alcuni giocatori hanno un pò deluso ma mi sento di dire che erano più che altro i prestiti: Tsimikas, Ferguson e Bailey e ci sta che provi a vedere come vanno e poi eventualmente li riscatti se te li vuoi tenere!!
Ma in tutto questo di quanto e’ aumentato il valore di Mancini. Il nostro faro difensivo, il senatore, il pilastro del reparto arretrato? Immagino che sia sui 50 mln di euro.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.