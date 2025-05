Lotito, telefonata shock con un tifoso: “I giocatori hanno la m***a nel cervello, Tchaouna un cretino. Bodo? Squadra di pippe” (VIDEO)

Clamoroso scivolone di Claudio Lotito. Come già accaduto in passato, il presidente della Lazio si è reso protagonista di una chiamata al telefono con un tifoso dove si è lasciato andare a dei commenti abbastanza infelici sui giocatori (Loum Tchaouna su tutti) e sul Bodo/Glimt, considerata una “squadra di pippe”.

Sto guardando Tottenham-Bodo. Potevamo esserci noi al posto loro, sarebbe bastato fare qualche acquisto in più…

“Perché parli di cose che non capisci. Che lavoro fai? Il tassista? E allora fai il tassista. Io mica ti dico quali sono le strade più corte per arrivare in un posto. Il problema non sono gli acquisti. Se poi questi tirano la palla fuori ai rigori, che ca**o vuoi da me? Il Bodo è una squadra di pippe, ci saremmo potuti stare noi, ma se quelli fanno certi errori…”.

Se avessimo avuto qualcun altro al posto di Tchaouna…

“Intanto Noslin è costato 18 milioni. L’ha voluto l’allenatore, non io. Adesso sai che mi ha detto: ‘Ma che c***o gli è successo? L’anno scorso era un fenomeno’. I giocatori sono così: hanno la m***a nel cervello, sennò non farebbero i calciatori. Hai mai visto un giocatore intelligente? I giocatori si dividono in normali, buoni, ottimi e campioni. I campioni sono quelli che hanno sempre l’interruttore acceso. Domenica hai visto Pedro? Quello è un campione. E gli altri? Che c***o sono? Uno è una pippa, quell’altro pure… stiamo messi così. Che vuoi fare?”.

Il like di Tchaouna al post del passaggio del turno del Bodo?

“Quello è proprio cretino… e nemmeno parla l’italiano”.