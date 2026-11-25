Quindici anni fa arrivava a Roma con un’idea di calcio che sembrava quasi una provocazione. Oggi ritrova i giallorossi da allenatore del Paris Saint-Germain, con tre Champions League vinte e un posto tra i tecnici più celebrati d’Europa. La parabola di Luis Enrique è una di quelle storie che fanno inevitabilmente nascere una domanda: cosa sarebbe successo se l’avventura romanista non si fosse interrotta dopo una sola stagione? Per provare a rispondere, però, bisogna tornare al 2011 e ricordare non soltanto le idee dello spagnolo, ma anche la squadra che aveva a disposizione.

Era l’estate della rivoluzione americana. La nuova proprietà affidò la panchina a un allenatore giovane, reduce dall’esperienza con il Barcellona B, chiamato a costruire un progetto profondamente diverso dal passato. Luis Enrique voleva una squadra capace di comandare il gioco attraverso il possesso palla, la costruzione dal basso e il pressing alto. Un calcio ambizioso, che richiedeva però giocatori tecnicamente preparati, abituati a muoversi insieme e soprattutto capaci di interpretare situazioni tattiche molto complesse. Non esattamente quello che la Roma, in quel momento, poteva garantirgli.

La rosa giallorossa, infatti, era un curioso miscuglio di campioni affermati, veterani in fase calante e giovani ancora tutti da scoprire. C’erano naturalmente Francesco Totti, che aveva già 35 anni, e Daniele De Rossi, nel pieno della maturità calcistica. Due fuoriclasse che avrebbero potuto giocare in qualsiasi grande squadra europea. Ma intorno a loro il livello era decisamente meno omogeneo. Gabriel Heinze, arrivato a 33 anni, portava esperienza ma non aveva più la brillantezza dei tempi migliori. Marco Cassetti e Simone Perrotta erano anch’essi nella fase finale della carriera ad alto livello, mentre Juan aveva già superato i trent’anni.

Il reparto difensivo rappresentava probabilmente il punto più debole di quella Roma. Sulle fasce trovavano spazio Aleandro Rosi e José Ángel, due giocatori che, pur per ragioni differenti, non riuscirono a offrire la continuità e le garanzie richieste dal progetto. Al centro arrivò Simon Kjær, difensore danese dalle buone prospettive che visse però una stagione complicata, alternando prestazioni incoraggianti a errori pesanti. Rodrigo Taddei venne spesso adattato nel ruolo di terzino per cercare di trovare maggiore affidabilità. Chiedere a una difesa del genere di costruire sistematicamente dal basso, tenere la linea alta e difendere grandi porzioni di campo significava esporsi a rischi enormi.

Anche a centrocampo la situazione era particolare. De Rossi garantiva qualità e personalità, mentre Miralem Pjanic, arrivato appena ventunenne, lasciava intravedere un talento straordinario ma non aveva ancora raggiunto la maturità che avrebbe mostrato negli anni successivi. Fernando Gago, allora venticinquenne, era un calciatore di esperienza internazionale, ma non riuscì a diventare il riferimento costante immaginato per il nuovo sistema. Davanti c’erano Erik Lamela, appena diciannovenne, Bojan Krkic, Pablo Osvaldo e Fabio Borini: nomi interessanti, alcuni destinati a crescere molto, ma non un reparto offensivo già formato e abituato a vincere. Luis Enrique doveva dunque ottenere risultati immediati mentre gran parte della squadra stava ancora imparando a conoscersi.

I numeri finali raccontano bene i limiti di quella formazione: settimo posto con 56 punti, quattordici sconfitte in campionato e ben 54 gol subiti. Dati che non possono essere attribuiti soltanto alla qualità dei calciatori, perché anche l’allenatore commise errori di valutazione e mostrò una certa rigidità nelle proprie convinzioni. Ma che rendono difficile immaginare quella Roma come una squadra già pronta per sostenere un calcio così esigente. Il progetto chiedeva una trasformazione radicale, mentre i risultati dovevano arrivare subito.

A complicare ulteriormente la situazione furono le tensioni con l’ambiente. Il primo grande strappo arrivò nell’agosto del 2011, durante la sfida di Europa League contro lo Slovan Bratislava. La Roma, sconfitta 1-0 all’andata, venne eliminata dopo l’1-1 dell’Olimpico. Ma a far discutere fu soprattutto la scelta di Luis Enrique di sostituire Francesco Totti al 74′, inserendo Stefano Okaka. Una decisione accolta con fischi e contestazioni, che divenne il simbolo di un rapporto complicato tra l’allenatore e una parte della tifoseria. Il tentativo di affermare una nuova autorità tecnica finì per scontrarsi con il peso dei simboli e delle abitudini romaniste.

La stagione proseguì tra qualche prestazione convincente e troppe battute d’arresto. La squadra mostrava a tratti un calcio coraggioso, ma non riusciva a trovare continuità né il necessario equilibrio difensivo. Luis Enrique decise di lasciare al termine del campionato, nonostante la fiducia di alcuni dirigenti. Walter Sabatini lo ha ricordato proprio alla vigilia della sfida di Parigi: “In società abbiamo cercato in tutti i modi di trattenerlo”. Un retroscena significativo, perché dimostra quanto l’ex direttore sportivo credesse nel progetto nonostante i risultati deludenti.

Il futuro avrebbe dato ragione soprattutto al valore dell’allenatore spagnolo. Dopo l’esperienza al Celta Vigo, arrivò il Barcellona, con cui conquistò la Champions League nel 2015 completando il triplete. Poi il PSG, trasformato in una macchina da calcio e portato a vincere le prime due Champions della propria storia nel 2025 e nel 2026. Tre Coppe dei Campioni in bacheca, due delle quali consecutive a Parigi: un palmarès che rende ancora più curioso il ricordo di quella breve e tormentata parentesi romanista.

Il Luis Enrique del 2011 era un allenatore ancora inesperto ad altissimo livello, e il suo progetto avrebbe avuto bisogno di tempo, investimenti e giocatori più adatti. Non è affatto scontato che, rimanendo nella Capitale, avrebbe raggiunto gli stessi risultati. Ma guardando oggi la qualità di quella rosa, viene da chiedersi se non fosse stato troppo ambizioso pretendere una rivoluzione calcistica immediata con una squadra ancora così incompleta.

C’è poi un altro aspetto che colpisce. Molte delle idee che allora sembravano difficili da accettare sono diventate parte integrante del calcio moderno. Il possesso palla come strumento per controllare le partite, la costruzione dal basso, il pressing e la necessità di avere giocatori capaci di partecipare a entrambe le fasi sono principi oggi comuni nelle grandi squadre europee. Luis Enrique provò a introdurli a Roma senza riuscire a trasformarli in risultati. Forse era troppo presto per quell’allenatore, forse lo era soprattutto per quella squadra.

Alla vigilia della sfida di stasera, lo spagnolo ha parlato con affetto del proprio passato e ha rivolto parole di grande stima a Gasperini. Due allenatori differenti per interpretazione del gioco, ma accomunati dalla convinzione che una squadra debba avere un’identità forte e riconoscibile. Una caratteristica che oggi la Roma ha ritrovato e che Luis Enrique, quindici anni fa, aveva cercato invano di costruire.

Non sapremo mai cosa sarebbe successo concedendo allo spagnolo un’altra stagione, magari accompagnata da un mercato più mirato. Forse avrebbe trovato la sua dimensione, forse le difficoltà sarebbero rimaste. Ma una cosa sembra abbastanza chiara: la Roma di Luis Enrique non era una grande squadra incapace di valorizzare un grande allenatore. Era una squadra ancora da costruire, affidata a un tecnico che voleva insegnarle un calcio da grande. E forse, ripensando a quella stagione quindici anni dopo, è proprio qui che bisogna cercare la spiegazione di una storia rimasta incompiuta.

Giallorossi.net | Giancarlo Pinoli