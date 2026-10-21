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LUTTO | Addio a Roberto Bernabai, voce garbata del giornalismo romano

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Il giornalismo sportivo romano perde una delle sue voci più riconoscibili. È morto nella notte Roberto Bernabai, storico giornalista e conduttore televisivo, da sempre vicino ai colori giallorossi e negli ultimi anni presenza abituale anche sulle frequenze di Rete Sport. La notizia è stata annunciata oggi dalla stessa emittente romana.

Nato a Roma nel 1956, Bernabai aveva costruito una lunga carriera nel giornalismo sportivo nazionale. Dal 1990 era entrato nella redazione sportiva di Telemontecarlo, seguendo da inviato e telecronista tre Mondiali, tre Europei e i Giochi Olimpici di Barcellona del 1992. Negli anni successivi era diventato uno dei volti dello sport di TMC e poi di La7.

Per diverse stagioni aveva raccontato anche la Liga spagnola in coppia con Giancarlo De Sisti, oltre a condurre telegiornali e programmi sportivi. Una carriera lunga, attraversata sempre con uno stile lontano dai toni urlati: garbo, competenza e misura erano diventati quasi il suo marchio di fabbrica.

Romanista dichiarato, Bernabai era anche una voce molto conosciuta dell’etere capitolino. Negli ultimi tempi aveva continuato a commentare le vicende della Roma proprio su Rete Sport, che lo presentava ai propri ascoltatori sottolineandone “l’eleganza, il garbo, l’acume giornalistico”.

La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’informazione sportiva romana e tra i tanti tifosi che ne avevano imparato ad apprezzare analisi e tono pacato. Alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Roberto Bernabai vanno le condoglianze della redazione di Giallorossi.net.

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6 Commenti

  1. Se ne va un altro testimone della Roma degli anni Ottanta,con Massimo Ruggeri e Alberto Mandolesi. Tutti e tre commentatori sereni e moderati delle vicende giallorosse.
    R.I.P.

    • @ Zenone
      Quoto TUTTO quello che hai scritto.
      Mi dispiace davvero tanto…riposa in pace Roberto.

  5. Dispiace davvero!
    I suoi meriti vanno oltre l’essere un bravo giornalista: quando una persona “ha quei modi”, con me, spalanca una porta aperta!
    Lo chiamo “il potere della gentilezza”.
    Un valore sempre più raro.
    R.I.P.
    FORZA ROMA

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