Maitland-Niles, Roma a un passo: ma ci sono due intoppi che ritardano l’arrivo a Trigoria

AS ROMA NEWS – Ainsley Maitland-Niles, jolly di centrocampo che può giocare in più ruoli, è ad un passo dal trasferimento alla Roma. E’ l’inglese il calciatore individuato dal duo Mourinho-Tiago Pinto per rinforzare la rosa giallorossa.

Se la trattativa con l’Arsenal procede spedita, ci sono due intoppi che, riferisce Sky Sport, non permetterebbero l’arrivo del giocatore a Trigoria in tempi brevi.

Mou vorrebbe avere il calciatore inglese già dalla prossima gara contro il Milan, in programma il 6 gennaio, ma il primo problema è che Maitland-Niles è positivo al Covid da qualche giorno e non potrà partire per l’Italia prima di essersi negativizzato.

Il secondo problema che potrebbe rallentare lo sbarco nella Capitale del giocatore dell’Arsenal è il suo status di extracomunitario: le pratiche burocratiche dunque sarebbero più complesse e potrebbero ritardare l’arrivo a Roma del giocatore.

Fonte: Sky Sport