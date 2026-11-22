Donyell Malen sta riscrivendo la storia della Roma a suon di gol. Il poker rifilato al Parma porta l’olandese a quota 26 reti in 29 partite di Serie A dal suo arrivo nella Capitale, eguagliando il primato di Pedro Manfredini, che nel 1960 ne aveva segnate altrettante in un anno solare di campionato. Sono trascorsi 66 anni. A Donny resta ancora più di un mese per diventare il primatista assoluto. Ma al di là dei numeri, ormai impressionanti, la sensazione è che Gasperini abbia trovato in Malen un attaccante capace di spostare gli equilibri di un intero campionato.

Il 5 a 1 del Tardini racconta solo in parte quello che è successo a Parma. Perché per oltre un’ora i ducali hanno giocato una buona partita, mettendo in difficoltà i giallorossi con ritmo, aggressività e fisicità. I maggiori pericoli del primo tempo arrivano dalle parti di Svilar, subito sollecitato dal sinistro ravvicinato di Troilo e poi bravissimo a respingere il colpo di testa ravvicinato di Fabbian. La Roma fatica a trovare sbocchi alla propria manovra, ma proprio nel momento di maggiore sofferenza emerge la differenza di qualità tra le due squadre. Sul cross di Lulli, Malen si inventa un controllo di destro meraviglioso, il preludio a un diagonale che non lascia scampo a Daffara. È il genere di giocata che permette alle grandi squadre di vincere anche quando non riescono a esprimersi al meglio.

Paradossalmente, il pareggio del Parma arriva nel momento in cui la Roma sembra aver preso in mano la partita. I giallorossi alzano il ritmo, costruiscono occasioni e danno l’impressione di poter chiudere i conti. Dybala, tornato dopo il lungo infortunio in condizioni fisiche già discrete, conferma però il limite evidenziato in questa prima parte di stagione: la qualità nella costruzione del gioco non trova altrettanta efficacia negli ultimi metri. Una palla persa da Molina e un intervento sbagliato di Balerdi spalancano invece il campo a Elphege, che dopo una lunga cavalcata solitaria batte Svilar.

È qui che Gasperini vince definitivamente la partita. Ndicka restituisce sicurezza alla retroguardia, Soulè aggiunge vivacità alla trequarti, ma è soprattutto l’ingresso di Wesley sulla corsia destra a cambiare il volto della Roma. Lulli, pur avendo il merito dell’assist per il primo gol di Malen, aveva palesato qualche comprensibile limite di gioventù, mentre Molina sulla sinistra non era riuscito a incidere. Il brasiliano, tornato ad agire sulla sua fascia naturale, mette sul campo velocità, freschezza e qualità, entrando direttamente nelle azioni degli altri tre gol dell’olandese. Il Parma non riesce più a contenerlo e la partita si trasforma in una goleada.

Tra un gol e l’altro di Donny c’è spazio anche per Rodrigo Mora, alla quinta rete in campionato, la quarta consecutiva. Un bottino tutt’altro che banale per un ragazzo di 19 anni alla sua prima esperienza in Serie A. Il portoghese sta dimostrando di possedere, oltre alle qualità tecniche che ne avevano accompagnato l’arrivo nella Capitale, una spiccata sensibilità realizzativa. Non ha bisogno di dominare la partita per lasciare il segno, e questa è una dote che appartiene ai giocatori speciali.

Nel dopogara Gasperini sottolinea un aspetto centrale nella costruzione di una squadra ambiziosa: l’importanza di avere una rosa da Champions League. Poter inserire a partita in corso giocatori del calibro di Wesley, Soulè e Ndicka significa non soltanto disporre di alternative affidabili, ma avere la possibilità di aumentare il tasso tecnico dell’undici in campo proprio quando gli avversari cominciano ad accusare la fatica. È un privilegio delle grandi squadre, ed è un requisito fondamentale per chi vuole competere su più fronti senza abbassare il proprio livello.

La Roma esce dunque da un campo complicato con una vittoria larghissima nel punteggio, ma assolutamente meritata. Tiene il passo della Lazio, resta agganciata alla vetta e conferma tutto ciò che di buono ha mostrato in questi mesi. Segna tantissimo, incassa relativamente poco e ha ritrovato in Svilar una garanzia ulteriore per la propria solidità difensiva. Trentasei gol in dodici giornate, tre di media a partita, raccontano di una potenza offensiva che da queste parti non si vedeva da decenni. Ma a impressionare, forse ancora più dei numeri, è la crescente consapevolezza dei propri mezzi.

Se gli infortuni concederanno un po’ di tregua a Gasperini e se il mercato di gennaio permetterà di completare ulteriormente la rosa, soprattutto in attacco e sulle corsie esterne, questa Roma avrà tutte le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante. Non in un futuro più o meno lontano, ma già in questa stagione. Malen sta scrivendo il suo nome nella storia giallorossa. La Roma ha la forza per scrivere insieme a lui una pagina altrettanto importante.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini