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Malen chiama Brandt: il tedesco si svincola, Gasp gli apre la porta

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Il dossier Julian Brandt non è stato accantonato dalle scrivanie di Trigoria. Anzi. Il trequartista del Borussia Dortmund, in scadenza di contratto, viene considerato una delle occasioni a parametro zero più interessanti del mercato europeo per qualità, esperienza e costi dell’operazione.

Alla Roma il suo profilo piace da tempo. Già nei mesi scorsi l’ex direttore sportivo Frederic Massara aveva sondato la disponibilità del giocatore a trasferirsi nella Capitale, ricevendo segnali incoraggianti. Nel frattempo, però, un altro sponsor importante si è aggiunto alla causa giallorossa: Donyell Malen. I due hanno condiviso diverse stagioni al Borussia Dortmund, formando una coppia offensiva particolarmente prolifica. Tra gol e assist, Brandt e Malen hanno lasciato il segno in Germania, costruendo un’intesa che a Roma sperano possa riproporsi.

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Secondo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, proprio l’attaccante olandese avrebbe contattato l’amico prima di raggiungere il ritiro della nazionale per capire se fosse ancora interessato all’ipotesi giallorossa. La risposta sarebbe stata positiva. Brandt, che ha appena compiuto 30 anni, sarebbe pronto a valutare una nuova esperienza dopo la lunga avventura in Bundesliga. La prospettiva di una Roma tornata in Champions League e di un progetto tecnico orientato a un calcio offensivo rappresenterebbe una soluzione particolarmente gradita, anche se sul giocatore restano vive le attenzioni di altri club.

L’operazione intriga anche per motivi economici. Non essendoci costi per il cartellino, la Roma dovrebbe concentrarsi esclusivamente sull’ingaggio, con il tedesco che chiederebbe circa 4 milioni di euro a stagione. Una cifra importante ma ritenuta sostenibile. Gasperini avrebbe già espresso il proprio gradimento per un profilo capace di aggiungere qualità, esperienza internazionale e numeri. Brandt vanta infatti 82 presenze in Champions League e oltre 300 partite disputate con il Borussia Dortmund, club con cui ha raggiunto anche la finale europea del 2024.

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Fonte: Corriere dello Sport

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