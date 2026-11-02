MALEN D’ORO | Più gol di Kane, Mbappé e Haaland: nessuno come lui nel 2026

Meglio persino del Pallone d’Oro. Donyell Malen continua a stupire e adesso si prende anche un primato che lo proietta tra i grandi bomber del calcio europeo. Con la rete segnata sabato contro l’Udinese, l’attaccante della Roma è salito a 22 gol in 27 partite di Serie A nell’anno solare 2026, superando persino Harry Kane, fresco vincitore del Pallone d’Oro, fermo a 21 reti in Bundesliga. Un dato impressionante, che racconta la straordinaria trasformazione dell’olandese sotto la guida di Gian Piero Gasperini.

Come evidenzia oggi La Gazzetta dello Sport, il centravanti giallorosso ha messo alle proprie spalle alcuni dei più grandi attaccanti del pianeta. Kane e Raphinha sono a quota 21, Lamine Yamal a 19, mentre più indietro figurano anche Mbappé e Haaland. Il confronto prende in considerazione esclusivamente le reti nei cinque principali campionati europei dal 1° gennaio: in questa speciale classifica Malen è davanti a tutti, con una media superiore a 0,8 gol a partita. Numeri che fino a pochi mesi fa sarebbero sembrati difficili da immaginare.

Il merito è naturalmente del giocatore, ma anche di un allenatore che ha costruito buona parte della propria carriera trasformando attaccanti di talento in autentiche macchine da gol. Malen, prima di incontrare Gasperini, non aveva mai raggiunto una simile continuità realizzativa. A Roma ha trovato un sistema che esalta le sue caratteristiche: attacchi alla profondità, movimenti continui, tanti palloni giocabili dentro l’area e una squadra che crea occasioni con impressionante facilità. Non è soltanto Malen a segnare di più: è tutta la Roma ad aver cambiato dimensione offensiva.

I numeri complessivi lo confermano. Come sottolinea Leggo, la squadra giallorossa ha già realizzato 36 gol stagionali tra campionato e Champions League, con ben 14 marcatori differenti. Una distribuzione delle reti che rappresenta forse il risultato più significativo del lavoro di Gasperini. Non a caso, dopo la cinquina di Udine, il tecnico ha sottolineato proprio la capacità dei suoi giocatori di rendersi decisivi sia nelle conclusioni sia negli assist. Il gol è diventato una responsabilità collettiva, non più soltanto degli attaccanti.

Adesso Malen si prepara a tornare in Inghilterra per affrontare martedì il Manchester United, con una consapevolezza completamente diversa rispetto a quella con cui aveva lasciato l’Aston Villa. In Premier League non era riuscito a esprimere tutto il proprio potenziale, mentre a Roma è diventato uno degli attaccanti più prolifici d’Europa. E con altri due mesi di calendario ancora davanti, l’olandese può continuare ad alimentare numeri che lo hanno già portato davanti ai nomi più prestigiosi del calcio mondiale. Gasperini ha trovato il suo bomber. E Malen, finalmente, sembra aver trovato la dimensione ideale per diventare un fuoriclasse.

FONTI: La Gazzetta dello Sport, Leggo