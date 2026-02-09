Malen: “Emozione incredibile. Segnare con un pallonetto davanti a Totti è stato bello”

Donyell Malen parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Cagliari.
Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.
MALEN A SKY SPORT
Malen, sembravi Van Bastern…
“No, lui è stato un giocatore straordinario”.
Che emozioni?
“Sono felicissimo, sono contento anche per come hanno giocato gli altri”.
Che giocatori è Pisilli?
“Niccolò è un grande calciatore, ci mette tanta energia. Ci servono i calciatori giovani e forti come lui”.
MALEN A DAZN
Sul gol.
«Incredibile, una sensazione speciale, anche per l’atmosfera e il pubblico. Penso che oggi abbiamo giocato bene, quindi è stato tutto molto positivo».
C’era Francesco Totti oggi allo stadio, e tu hai segnato un gol che lui segnava spesso qui all’Olimpico.
«Sì, lo so, l’ho visto sullo schermo durante la partita. Ho visto tanti suoi gol e l’ho visto segnare anche pallonetti incredibili, quindi è stato bello riuscire a fare una cosa del genere».
Ora, quanti gol vuoi segnare da qui alla fine della stagione?
«Ho già segnato tre gol. Mi sto semplicemente godendo la stagione, quindi non voglio darmi un numero preciso. Voglio solo cercare di aiutare la squadra a raggiungere grandi obiettivi e continuare a vincere le partite».
