Malen, la Roma prepara il rinnovo: aumento dell’ingaggio per scacciare le sirene dall’estero

Donyell Malen continua a segnare e la Roma si prepara a premiarlo con un nuovo contratto. L’attaccante olandese, protagonista assoluto di questo 2026, potrebbe presto sedersi al tavolo con la società per discutere un rinnovo accompagnato da un adeguamento dell’ingaggio. Secondo quanto racconta oggi Il Romanista, il confronto era stato già messo in preventivo al momento del suo arrivo nella Capitale, lo scorso gennaio. Ora, alla luce dei risultati ottenuti, ci sarebbero tutte le condizioni per mantenere quella promessa.

Quando aveva lasciato l’Aston Villa, Malen aveva accettato di trasferirsi alla Roma mantenendo lo stesso stipendio percepito in Inghilterra. Le parti si erano però lasciate con l’impegno di ridiscutere le condizioni economiche qualora il rendimento dell’olandese avesse giustificato un adeguamento. E i numeri hanno superato le aspettative: secondo il quotidiano, Malen ha realizzato 23 gol in campionato nell’anno solare 2026, più di qualsiasi altro giocatore nei cinque principali tornei europei.

La trasformazione è passata soprattutto dalle intuizioni di Gian Piero Gasperini. A Roma Malen ha trovato quella continuità da centravanti che gli era mancata a Birmingham, dove veniva spesso utilizzato sull’esterno. Il rapporto con il tecnico è eccellente e il giocatore ha più volte espresso la propria soddisfazione per l’esperienza giallorossa. Anche in questa stagione ha già raggiunto quota 12 reti con la Roma, confermando il rendimento della seconda metà della passata annata.

Il rendimento del centravanti non è passato inosservato neppure all’estero. Secondo Il Romanista, stanno iniziando ad arrivare manifestazioni d’interesse da altri campionati, un motivo in più per la Roma per tutelare un giocatore diventato centrale nel progetto tecnico. Non vengono però indicati club specifici né risulta un’offerta concreta sul tavolo.

La trattativa è ancora da sviluppare, ma il clima viene descritto come positivo. Malen vuole continuare nella Capitale e la Roma ha tutto l’interesse a valorizzare uno dei suoi uomini più importanti. Prima di tornare a Trigoria, l’olandese sarà impegnato domani contro la Germania in Nations League, dopo aver ritrovato il gol in nazionale nel 7-0 alla Grecia. Poi riprenderà la corsa con Gasperini, mentre a livello societario si prepareranno le basi per il nuovo accordo.

FONTE: Il Romanista