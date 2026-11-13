Malen protagonista con l’Olanda: un gol, due assist e Grecia travolta. Sorride Gasperini

Olanda travolgente in Nations League, con un Donyell Malen assoluto protagonista. Gli Oranje di Xavi Hernandez schiantano la Grecia con un clamoroso 7-0 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, conquistando una vittoria pesantissima nella corsa ai quarti di finale. Una serata da incorniciare per l’attaccante della Roma, schierato titolare al centro dell’attacco e capace di chiudere la partita con un gol e due assist.

La formazione olandese parte fortissimo e sblocca il risultato già al 6′ con Summerville. Poi sale in cattedra Tijjani Reijnders, autore di una tripletta nel giro di venti minuti: il centrocampista segna al 12′, al 18′ e al 33′. Proprio Malen confeziona l’assist per il secondo gol di Reijnders, prima di servire anche il pallone del 5-0 a Jurriën Timber, che al 40′ chiude un primo tempo completamente dominato dai padroni di casa.

La ripresa è poco più di una formalità per gli uomini di Xavi. Al 59′ arriva la doppietta di Timber, poi due minuti dopo è il turno di Malen, che mette la propria firma sul definitivo 7-0, sfruttando un assist di Dumfries. Per il giallorosso è il coronamento di una prestazione di altissimo livello, nella quale ha saputo distinguersi sia come finalizzatore sia come uomo assist. Solo panchina per l’altro giallorosso Koulierakis, che ha assistito alla disfatta dei greci.

Un segnale decisamente incoraggiante anche per Gian Piero Gasperini, che ritroverà un Malen galvanizzato da una serata da protagonista con la propria nazionale. L’Olanda sale a 11 punti nel Gruppo A2, staccando proprio la Grecia, mentre l’attaccante romanista conferma di attraversare un ottimo momento di forma. Un gol e due assist in una partita del genere sono un biglietto da visita niente male in vista della ripresa del campionato.

Redazione Giallorossi.net