Malen: “Sono deluso, meritavamo di vincere. Mi aspettavo questo impatto, conosco le mie qualità”

Donyell Malen parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Napoli-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Maradona.

Le tue sensazioni?

“Sono deluso, meritavamo di vincere. Per me è stata una bella serata, ma nel calcio vuoi vincere”.

Ti aspettavi un impatto del genere?

“Sì. Quando ho firmato con la Roma avevo buone sensazioni. Conosco le mie qualità, nel calcio devi anche essere fortunato e ora le cose stanno andando bene. Sono molto contento di essere qui”.

Perché hai scelto la Roma? Che ruolo ha giocato Gasperini nella tua scelta?

“Ha avuto una grande importanza. Mi ha parlato del ruolo e di cosa avrei potuto portare alla squadra. La Roma è una squadra con grande ambizione. Questo è il posto giusto per mostrare le mie qualità”.

