Malen: “Sono deluso, meritavamo di vincere. Mi aspettavo questo impatto, conosco le mie qualità”

Donyell Malen parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Napoli-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Maradona.
Le tue sensazioni?
“Sono deluso, meritavamo di vincere. Per me è stata una bella serata, ma nel calcio vuoi vincere”.
Ti aspettavi un impatto del genere?
“Sì. Quando ho firmato con la Roma avevo buone sensazioni. Conosco le mie qualità, nel calcio devi anche essere fortunato e ora le cose stanno andando bene. Sono molto contento di essere qui”.
Perché hai scelto la Roma? Che ruolo ha giocato Gasperini nella tua scelta?
“Ha avuto una grande importanza. Mi ha parlato del ruolo e di cosa avrei potuto portare alla squadra. La Roma è una squadra con grande ambizione. Questo è il posto giusto per mostrare le mie qualità”.
Redazione GR.net
nel calcio voglio vincere
questa è la mentalità giusta e del gasp 💛♥️
speriamo che il gruppo recepisca
Malen tu hai fatto il massimo ma i tuoi compagni oggi erano scarichi..
Alla parola Champions gli sono tremate le gambe
ce ne vorrebbero 3 di Malen in questa squadra
un 9 così non ce l’avevamo da anni e anni.
l’ho visto puntare 2 difensori alla volta…
INDEMONIATO.
❤️🧡💛
e c’ho pure la pubalgia…..
buonanotte Rudy
DAZN, parla Chiellini Bastoni poteva dire che non c’era stato fallo da parte di Kalulu. Sarebbe stata una dichiarazione onesta, peccato però che anni fa contro il Milan con il pallone entrato di mezzo metro il suo amico Buffon disse che non era gol. Il ladrone che dice altri di essere onesti! Se vi facessero i torti che voi avete fatto ogni vostra partita partirebbe da 4 a 0!
