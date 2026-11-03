MANCHESTER UNITED-ROMA | Ultime sulle formazioni, probabile risultato e dove vederla in TV

Una notte da Champions nel tempio di Old Trafford. Questa sera, martedì 3 novembre alle ore 21:00, la Roma affronta il Manchester United di Michael Carrick nella quarta giornata della League Phase, in una sfida pesante per il futuro europeo di entrambe le squadre.

I giallorossi arrivano a Manchester in grande fiducia dopo il 5-2 sul campo dell’Udinese e hanno raccolto quattro punti nelle prime tre giornate di Champions, grazie al pareggio contro il Fenerbahçe, alla sconfitta con il Real Madrid e al 4-0 sullo Slovan Bratislava. Lo United è invece fermo a tre punti e attraversa un momento molto complicato: i Red Devils non vincono da nove partite tra campionato e coppe e la posizione di Carrick resta sotto pressione.

Le ultime dai campi

QUI MANCHESTER UNITED – Carrick recupera Yoro, nuovamente disponibile in Europa, mentre Dorgu, Shaw, Ugarte e Šeško sono fuori e Rashford resta da valutare. Davanti a Lammens dovrebbero giocare Yoro, Maguire, Lisandro Martinez e Dalot. In mezzo favoriti Mainoo e Andrey Santos, mentre sulla trequarti Mbeumo, Tielemans e Bruno Fernandes sosterranno Matheus Cunha.

QUI ROMA – Gasperini deve ancora rinunciare a Svilar, Koné, Dybala e Pellegrini. In porta confermato Gollini; davanti a lui tornano Mancini, N’Dicka ed Hermoso. A destra Lulli è favorito su Molina, mentre Wesley agirà a sinistra. In mezzo spazio a De Roon e Pisilli. La novità può essere Cristante avanzato sulla trequarti accanto a Soulé, alle spalle di Malen.

Dove vederla in TV

Manchester United-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Sky. La partita sarà visibile su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Il calcio d’inizio a Old Trafford è fissato alle 21:00. La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

Il probabile risultato

Le quote aggiornate descrivono una partita equilibrata, con il Manchester United leggermente favorito. Bwin propone il successo inglese a 2.35, il pareggio a 3.75 e la vittoria della Roma a 2.75; Eurobet si muove su valori simili, con il segno 1 a 2.30 e il 2 a 2.65.

Molto più netta l’indicazione sul numero di gol: l’Over 2.5 e il Goal sono nettamente favoriti dai bookmaker. Il mercato si aspetta quindi una partita aperta, anche considerando le difficoltà difensive dello United e la facilità con cui la Roma sta trovando la porta nelle ultime settimane.

Tra i risultati esatti, l’1-1 è attualmente lo score con la quota più bassa, intorno a 7.80, seguito dal 2-1 Manchester United e dall’1-2 Roma. Il momento delle due squadre suggerisce che i giallorossi abbiano possibilità concrete di fare risultato, ma Old Trafford resta un campo complicato: il pareggio con gol appare quindi lo scenario più prudente.

Probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) – Lammens; Yoro, Maguire, Lisandro Martinez, Dalot; Mainoo, Andrey Santos; Mbeumo, Tielemans, Bruno Fernandes; Cunha. All.: Carrick.

ROMA (3-4-2-1) – Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Cristante; Malen. All.: Gasperini.

Ballottaggi Manchester United: Yoro-De Ligt, Mainoo-Baleba, Tielemans-Amad.

Ballottaggi Roma: Lulli-Molina, Cristante-Mora.

Indisponibili Manchester United: Dorgu, Shaw, Ugarte, Šeško.

Da valutare Manchester United: Rashford.

Indisponibili Roma: Svilar, Koné, Dybala, Pellegrini.

Arbitro: Jesús Gil Manzano (Spagna)

Assistenti: Guadalupe Porras Ayuso – Diego Barbero

IV uomo: Juan Martínez Munuera

VAR: Carlos del Cerro Grande

AVAR: Guillermo Cuadra Fernández

Giallorossi.net | T. De Cortis