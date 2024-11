Mancini-Roma, contatti confermati: il tecnico chiede garanzie su contratto e mercato. Si aspetta la decisione dei Friedkin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arrivano conferme sui contatti in corso tra Roberto Mancini, ex ct dell’Italia, e la Roma per il post Juric, tecnico che sembra ormai destinato all’esonero.

Stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà in questi minuti, l’allenatore 59enne durante i colloqui avuto con gli emissari del club giallorosso ha posto alcune condizioni per accettare la panchina della Roma.

Mancini vuole un contratto pluriennale, e dunque non è interessato al ruolo di traghettatore, e chiede garanzie sul mercato da operare nelle prossime sessioni, a cominciare da quella di gennaio. Ora la palla passa ai Friedkin, che devono decidere se accettare queste richieste o puntare su un altro profilo.

Il contatto tra Roberto #Mancini e la #Roma risale alla scorsa settimana: fatte richieste precise su durata e mosse di mercato. I #Friedkin devono dare una risposta definitiva — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 9, 2024

Intanto anche Paolo Assogna di Sky Sport fa sapere come ci sia stato un contatto diretto tra Dan Friedkin e Roberto Mancini nella giornata di ieri. Il tecnico però, interpellato dal giornalista, non ha confermato questa notizia.

