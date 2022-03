Mancini divide la Roma. Pinto: “Un esempio di quello che vogliamo”, ma i tifosi rumoreggiano

AS ROMA NEWS – I Friedkin stoppano i rinnovi dentro la Roma. Con un’eccezione. Quella di Gianluca Mancini, difensore di 25 anni arrivato dall’Atalanta che con Mourinho gioca sempre titolare.

Il suo contratto si è prolungato automaticamente fino al 2026 e l’intenzione del club è quella di allungare ulteriormente il rapporto fino al 2027 con un ritocco dell’ingaggio verso l’alto: si parla di circa 3,5 milioni di euro bonus compresi.

L’intenzione di voler blindare il centrale azzurro è stata pubblicamente confermata da Tiago Pinto nel prepartita di Spezia-Roma: “E’ un esempio di quello che vogliamo per la Roma“. Parole che non sono piaciute troppo al popolo romanista, che non stravedono per il ragazzo.

Mancini viene considerato un difensore con dei limiti tecnici, eccessivamente falloso (per lui 15 ammonizioni in stagione, sempre sanzionato nel 2022) e non all’altezza di una Roma che vuole puntare in alto. Insomma, l’esatto contrario di quello che pensano dentro Trigoria.

Fonte: La Repubblica