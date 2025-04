Mancini fa chiarezza: “Nessun ruolo nella Samp. Spero di tornare ad allenare al più presto”

AS ROMA NOTIZIE – Nessun ritorno alla Sampdoria per Roberto Mancini. Non da direttore tecnico, né da Head of Performance o consulente. L’ex commissario tecnico della Nazionale ha voluto smentire con decisione le voci circolate negli ultimi giorni, chiarendo la sua posizione con un post pubblicato sul proprio profilo X.

“Smentisco le informazioni emerse negli ultimi giorni su un mio ruolo di consulente, consigliere o head of performance della Sampdoria. Sono il primo tifoso e spero che il club risolva presto i suoi problemi. Spero di tornare al più presto al mio lavoro di allenatore”.

Il mister jesino, oggi senza panchina, è stato accostato anche alla Roma in chiave post-Ranieri, ma al momento non risultano esserci sviluppi concreti. Il suo obiettivo, come ribadito dallo stesso mancini, è tornare ad allenare.