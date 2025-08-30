MANCINI: “Vedo grande entusiasmo da parte di tutti. Gasp? Allenamenti tosti, ma non si va mica in guerra…”

Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Pisa-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa all’Arena Garibaldi.

Sulla solidità difensiva in queste due partite.

“Come ha detto Hermoso, il gioco del mister è questo e ci stiamo adattando giorno dopo giorno. La pressione dei nostri attaccanti e dei nostri centrocampisti ci permette di giocare in anticipo e difendere più in avanti evitando di prendere delle imbucate. Stasera ne abbiamo presa una, ma la partita è stata fatta molto bene da parte di tutti e siamo molto felici”.

Sul ritorno in Nazionale.

“Come ho sempre detto, la Nazionale è un motivo d’orgoglio, una maglia che si sogna da quando si è bambini. Far parte della Nazionale è una cosa bellissima e ho sempre detto che quando vengo chiamato sono il primo a essere felice e a essere il primo a salire sul treno per Coverciano e quando non si viene chiamati si tifa sempre da casa. È chiaro che quando non vieni chiamato un po’ rosichi però c’è un CT che fa le sue scelte e quando non sei dentro ti dispiace e fai il tifo e quando vai vai con tanto entusiasmo”.

Quando avete la palla voi i difensori Gasperini si arrabbia, è uno dei must che dovete fare?

“Sì, bisogna far girare il pallone veloce per far uscire i loro attaccanti in pressione e noi imbucarli per giocare in avanti e velocizzare il gioco, mettendo in condizione gli attaccanti di andare in uno contro uno”.

È stato importante per voi essere già a conoscenza del metodo Gasperini? Avete spaventato i compagni in ritiro?

“Il mister lo conoscevamo da Bergamo e diciamo che ci ha dato quella rampa di lancio per stare ad alti livelli. Ritrovarlo in un’età più matura ci riempie di orgoglio. Tutto il gruppo si è calato benissimo fin dal primo giorno di ritiro, abbiamo fatto ottimi allenamenti e partite, anche quando abbiamo perso male contro l’Aston Villa non ci siamo abbattuti e abbiamo visto cosa potevamo migliorare e sistemare, ma io ho visto da parte di tutti grande entusiasmo. Poi il mister ci fa allenare, ma non andiamo in guerra, sono allenamenti tosti per far bene la stagione”.