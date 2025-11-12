Marelli e il revisionismo su Moreno: “Non arbitrò così male, e su Totti non aveva tutti i torti”

Luca Marelli, ex arbitro e oggi voce tecnica di Dazn, ha riacceso una delle polemiche più storiche del calcio italiano. Intervenuto al podcast Doppio Passo, l’ex fischietto ha espresso un giudizio sorprendente sulla famigerata direzione di Byron Moreno in Corea del Sud–Italia, agli ottavi del Mondiale 2002.

«La realtà è che la partita di Moreno fu molto meno disastrosa di quanto raccontato – ha dichiarato Marelli –. L’espulsione di Totti fu eccessiva, ma non completamente sbagliata. L’errore grave fu l’annullamento del gol di Tommasi, ma le colpe sono dell’assistente. Il rigore per la Corea, con le indicazioni che c’erano in quel momento, era corretto. In quella partita Moreno arbitrò male, ma gli errori gravi non furono i suoi».

Una presa di posizione che inevitabilmente divide, considerando quanto accadde in quella gara passata alla storia per le decisioni arbitrali contro gli Azzurri. La realtà dei fatti – e della memoria collettiva – continua a raccontare tutt’altro.

Fonte: Doppio Passo