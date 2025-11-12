Marelli e il revisionismo su Moreno: “Non arbitrò così male, e su Totti non aveva tutti i torti”

Luca Marelli, ex arbitro e oggi voce tecnica di Dazn, ha riacceso una delle polemiche più storiche del calcio italiano. Intervenuto al podcast Doppio Passo, l’ex fischietto ha espresso un giudizio sorprendente sulla famigerata direzione di Byron Moreno in Corea del Sud–Italia, agli ottavi del Mondiale 2002.
«La realtà è che la partita di Moreno fu molto meno disastrosa di quanto raccontato – ha dichiarato Marelli –. L’espulsione di Totti fu eccessiva, ma non completamente sbagliata. L’errore grave fu l’annullamento del gol di Tommasi, ma le colpe sono dell’assistente. Il rigore per la Corea, con le indicazioni che c’erano in quel momento, era corretto. In quella partita Moreno arbitrò male, ma gli errori gravi non furono i suoi».
Una presa di posizione che inevitabilmente divide, considerando quanto accadde in quella gara passata alla storia per le decisioni arbitrali contro gli Azzurri. La realtà dei fatti – e della memoria collettiva – continua a raccontare tutt’altro.
Fonte: Doppio Passo
Ma Marelli chi, Luca “quanto mi rode quando devo ammettere pubblicamente che una decisione VAR pro Roma è corretta” Marelli?
“E che ci ho scritto ‘giocondo’?!?” Pannofino nei panni dell’arbitro Mureno in L’arbitro (2013).
levateje er vino
Luca Marelli è della Lazie, lo sanno pure i sassi
Marelli… Che tonfo che hai fatto!
Revisione del finale della canzone……..no Agnelli ma Marelli!
l’espulsione è assurda anche se ho i miei dubbi che quello fosse rigore. ma più che altro come fece moreno a prendere una decisione del genere a 100 mt dalla palla un arbitro che aveva 20 kg di sovrappeso ed era sempre lontanissimo dall’azione, penso sia l’unica partita importante che abbia mai arbitrato in vita sua.. comunque moreno o no con quella squadra la corea la dovevamo asfaltare. se guardiamo la nostra formazione di allora l’italia era una squadra fortissima e in quegli anni abbiamo vinto poco o nulla.qui poi con trapattoni già bollito in panchina ( mi ricordo prendemmo golden goal al supplementare con montella che si riscaldava da una vita..) magari avessimo ora una formazione del genere
Sapevamo già, lo avevamo intuito, da che parte stia, anche a livello nazionali !!!!
Rigore inesistente regalato alla Corea dopo 5 minuti (parato),
Gialli distribuiti senza nessun senso,
Gol regolare annullato,
Rigore su Totti trasformato in una simulazione,
In effetti non sparò a nessuno però dai.-
Io davvero non capisco come si possa fare una dichiarazione del genere. Il vino?
Tra l’altro arbitraggio scandaloso replicato da un altro sicario ai quarti contro la Spagna.
E il gol annullato a Tommasi? E i falli alla Bruce Lee non fischiati ai coreani. ?
Va beh ma di che parliamo , ah già dobbiamo vincere pure contro gli arbitri. seee e crediamo ancora alla favoletta di Cenerentola.
marelli quello che si inventa ogni cosa pur di dare addosso alla roma?? qllo?
è il periodo del revisionismo storico, anche nel calcio ora? 😅😳
❤️🧡💛
visto che le tv ,da sky a dzan alla Rai è infestata da laziali (Orsi ,Marchegiani,Rambaudi,Giordano,Agostinelli)mo pure startro pupazzo de Marelli,dico BASTAAAAAAA. SEMPRE E SOLO FORZA ROMA ❤️💛
ma questo dice sul serio ?!? che non si fa per avere un po’ di notorietà…. dovrebbe vergognarsi e rivedersi i filmati, questo fenomeno……
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.