Maresca e il Var la fanno grossa: rigore ed espulsione ignorati, la Roma rossa di rabbia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è conclusa a reti bianche la sfida che avrebbe dovuto regalare tanti gol. Roma e Sassuolo chiudono sullo zero a zero, ma il vero protagonista del match di oggi sono stati l’arbitro Maresca, della sezione di Napoli, e il Var diretto da Guida.

Il fischietto è stato duramente contestato dai giocatori giallorossi in campo, Dzeko e Pellegrini su tutti, e poi da Fonseca che lo ha attaccato al termine del primo tempo. Le decisioni del direttore di gara nei primi 45 minuti hanno innervosito gli animi: il primo giallo su Pedro è sembrato esagerato, e alcune scelte (il fallo fischiato a Mkhitaryan lanciato in porta) sono sembrate a senso unico.

Nella ripresa poi Maresca ha giudicato solo da giallo un durissimo intervento di Obiang su Pellegrini, poi addirittura costretto a uscire dal campo. E il Var? Dalla sala video solo silenzio. Nessuno interviene nemmeno sul rigore, apparso chiarissimo, per fallo di mano di Ayhan su cross di Spinazzola: Maresca non lo vede, e Guida fa lo gnorri. La partita si chiude quindi zero a zero, ma le decisioni arbitrali di oggi fanno e faranno discutere.

Giallorossi.net – F. Turacciolo