Maresca fa infuriare Fonseca: l’allenatore si scaglia contro l’arbitro e viene espulso

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca furibondo come poche altre volte da quando è l’allenatore della Roma. Colpa dell’arbitraggio di Maresca di Napoli, che durante il primo tempo di Roma-Sassuolo prima espelle Pedro per doppio giallo e poi annulla un gol, richiamato dal Var, segnato da Mkhitaryan prima dell’intervallo.

L’ammonizione a Mirante prima del duplice fischio ha fatto il resto: l’allenatore portoghese è entrato in campo con aria minacciosa e ha aggredito verbalmente Maresca. A quel punto l’arbitro ha tirato fuori il cartellino rosso, espellendo anche il tecnico giallorosso.

E’ dovuto intervenire Cristante, oltre a Vito Scala, per provare a placare Fonseca, a dir poco arrabbiato per la direzione di gara di Maresca. Anche Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini si sono lamentati parecchio col fischietto napoletano, che non ha saputo tenere calma una partita che sembrava molto tranquilla.

Redazione Giallorossi.net