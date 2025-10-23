MASSARA: “Crediamo molto in Ziolkowski, è motivo di soddisfazione. Mercato? Se ci saranno occasioni proveremo a coglierle”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Viktoria Plzen. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di Europa League che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

C’è la soddisfazione di vedere in campo Ziolkowski, che ha scelto lei e pagato non molto?

“È una soddisfazione della società, che crede molto in questo ragazzo. Siamo contenti di vedere le sue ottime qualità: è un ragazzo giovane, sta lavorando tanto e sta beneficiando del lavoro del mister, piano piano si sta inserendo e sta giocando di più. È abbastanza naturale che, essendo arrivato da un mese e mezzo, debba adattarsi a una realtà nuova, a un campionato nuovo e a grandi aspettative”.

La Roma fatica a segnare, i numeri vi preoccupano?

“Sono numeri di cui dobbiamo prendere atto, l’allenatore sta lavorando moltissimo anche in allenamento su questa fase, che non riguarda solo i centravanti ma tutto il reparto e tutta la quadra. Al contrario l’aspetto difensivo è molto solido in questo momento. Se partiamo anche dalla prestazione con l’Inter abbiamo creato molto di più ed è propedeutico alla possibilità di finalizzare meglio. Ci auguriamo che già da stasera possano arrivano molti gol”.

L’impatto positivo di Bailey fa pensare di aver completato la rosa a disposizione di Gasperini o manca qualcosa dal punto di vista tecnico e quindi magari a gennaio si proverà a completare la rosa?

“Bailey è entrato bene sabato scorso, c’è poco da dire sulle sue qualità e ci aspettiamo che possa dare un grosso contributo al reparto offensivo. Se da qui a gennaio ci saranno opportunità da cogliere la società cercherà di farsi trovare pronta, sempre rimanendo all’interno delle maglie molto strette del fair play finanziario. Adesso abbiamo molte partite e ci daranno indicazioni utili per capire se sarà il caso di intervenire”.

LEGGI ANCHE – Roma, scambi in vista a gennaio: Pisilli e Baldanzi possono sbloccare il mercato

Fonte: Sky Sport