MASSARA: “Crediamo molto in Ziolkowski, è motivo di soddisfazione. Mercato? Se ci saranno occasioni proveremo a coglierle”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Viktoria Plzen. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di Europa League che si sta per giocare allo stadio Olimpico.
C’è la soddisfazione di vedere in campo Ziolkowski, che ha scelto lei e pagato non molto?
“È una soddisfazione della società, che crede molto in questo ragazzo. Siamo contenti di vedere le sue ottime qualità: è un ragazzo giovane, sta lavorando tanto e sta beneficiando del lavoro del mister, piano piano si sta inserendo e sta giocando di più. È abbastanza naturale che, essendo arrivato da un mese e mezzo, debba adattarsi a una realtà nuova, a un campionato nuovo e a grandi aspettative”.
La Roma fatica a segnare, i numeri vi preoccupano?
“Sono numeri di cui dobbiamo prendere atto, l’allenatore sta lavorando moltissimo anche in allenamento su questa fase, che non riguarda solo i centravanti ma tutto il reparto e tutta la quadra. Al contrario l’aspetto difensivo è molto solido in questo momento. Se partiamo anche dalla prestazione con l’Inter abbiamo creato molto di più ed è propedeutico alla possibilità di finalizzare meglio. Ci auguriamo che già da stasera possano arrivano molti gol”.
L’impatto positivo di Bailey fa pensare di aver completato la rosa a disposizione di Gasperini o manca qualcosa dal punto di vista tecnico e quindi magari a gennaio si proverà a completare la rosa?
“Bailey è entrato bene sabato scorso, c’è poco da dire sulle sue qualità e ci aspettiamo che possa dare un grosso contributo al reparto offensivo. Se da qui a gennaio ci saranno opportunità da cogliere la società cercherà di farsi trovare pronta, sempre rimanendo all’interno delle maglie molto strette del fair play finanziario. Adesso abbiamo molte partite e ci daranno indicazioni utili per capire se sarà il caso di intervenire”.
LEGGI ANCHE – Roma, scambi in vista a gennaio: Pisilli e Baldanzi possono sbloccare il mercato
Fonte: Sky Sport
Hai battezzato Ziolkovski.
Mi ricordi un certo Pinto.
ma perché i nostri ds devono tutti fa i fenomeni, parlà ogni 3 giorni, ma non possono fare come quelli delle altre squadre? io i Ds del Napoli, Bologna, Juve, e tante altre squadre non so nemmeno che voce hanno. mah
Infatti! Purtroppo, o per fortuna non ho visto il primo tempo ma ho notato che l’hanno sostituito al trentesimo. Per il resto ho visto che Wesley ha giocato ancora sinistra.. che Rensch è stato dimenticato.. che Konè non le può giocare tutte e.. che sicuramente Gasperini ha sbagliato un’altra volta la formazione iniziale. Il secondo tempo l’ho visto e la Roma, con i giocatori nei propri ruoli ha dominato ma non c’è chi segna. La Roma inizia a mostrare i suoi limiti grazie ad un mercato incompleto, di cui Massara è l’artefice principale. Non ci sono alibi. Dobvik è morto e Ferguson si è spento. Pisilli, penso che sia demoralizzato per mancanza di fiducia.
penso che sta specie de cassanortaro porta veramente sfiga…..
Dal primo tempo la risposta è SÌ c’è da intervenire sul mercato e anche rapidamente.
Perché sempre esperimenti? Vogliamo vincere una partita? Mister fai giocare tutti i titolari nel loro ruolo
Dopo stasera Ziolkowski è bruciato definitivamente. Se ci saranno occasioni? e se non ci saranno arriviamo noni?
massara la Roma ha 2 centravanti che messi insieme non ne fanno uno buono.
nell’11 titolare l’unico nuovo è wesley, un pò pochino direi.
el aynaoui RISERVA
ziolkowski RISERVA
ghilardi MAI VISTO
tsimikas RISERVA
ferguson RISERVA
baldanzi esubero non piazzato
il silenzio a volte sarebbe ORO.
❤️🧡💛
già semo senza lira poi butti 25 milioni per il marocchino ma vedi dd andrà affa..
Non pensavo potessi fare così male. Davvero hai sbagliato tutto. A gennaio vedi di inventarti qualcosa perché soprattutto l’attacco è vergognoso.
Non pensavo di rimpiangere Ghisolfi
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.