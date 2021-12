Mayoral alla riscossa. Mou pronto a dargli spazio. E la Roma…

NOTIZIE AS ROMA – Non serviva la prestazione di ieri sera per mettere in mostra le qualità di Borja Mayoral, attaccante che alla sua prima stagione in giallorosso aveva realizzato la cifra non indifferente di 17 gol giocando spesso alle spalle di Dzeko.

In questa prima parte di campionato lo spagnolo era stato messo in disparte da Mourinho, e non perchè il portoghese non lo apprezzasse (per lui ha speso più volte parole dolci) ma per una questione di scelte societarie: la Roma ha infatti deciso di non riscattarlo dal Real Madrid, e di puntare quei soldi sull’acquisto di Shomurodov.

Una mossa sbagliata? Al momento l’uzbeko non sta convincendo. Anche ieri Eldor è entrato in campo con poca convinzione, non riuscendo a trasformare in oro i pochi palloni giocabili che ha avuto. La Roma deve pensare a tutelare il proprio investimento, e per questo Shomurodov ha avuto più spazio del suo compagno di reparto spagnolo.

Per Mourinho però è arrivato il tempo di badare al sodo: contro lo Spezia il tecnico portoghese potrebbe confermare la coppia d’attacco Mayoral-Abraham che sembra garantire più sostanza e gol. E se il presente sembra più roseo, il futuro di Borja resta incerto: la Fiorentina lo vorrebbe già a gennaio nel caso di una cessione di Vlahoivic. Il Real Madrid voleva riportarlo a casa già in estate, ma le cose potrebbero cambiare nel caso in cui l’attaccante dovesse ricominciare a giocare con più regolarità in giallorosso.

La strada più probabile è la permanenza di Mayoral a Roma fino a giugno, per poi dirsi addio a fine stagione. Per poi ricominciare la sua avventura in Serie A con la maglia viola. A meno che lo spagnolo, a suon di gol, non faccia venire strane idee a Mou…

Giallorossi.net – G. Pinoli