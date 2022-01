MAZZARRI: “Meritavamo almeno il pareggio, forse anche la vittoria. C’è stata sudditanza psicologica da parte dell’arbitro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei sardi ai microfoni di DAZN:

Partiamo dal primo tempo, è sembrato nervoso. Ci può spiegare i motivi?

“Abbiamo fatto una grande gara, volevo vedere anche l’episodio di Zappa. Capisco la sudditanza quando giochi in un grande stadio, un arbitro giovane. Ma invertire tanti falli così, una palla nostra, si stava andando in porta…Questo è stato uno dei tanti falli di cui mi dispiace. Meritavamo il pareggio e forse anche la vittoria, soprattutto nel secondo tempo abbiamo schiacciato la Roma. Loro erano in difficoltà, abbiamo creato 2-3 palle gol clamorose. Ci piace che ci sia più attenzione, non mi sono piaciuti i mezzi falli. C’è il Var. Se inverti 8-9 falli importanti. Mi garberebbe ci fosse più rispetto”.

Rispetto a un po’ di tempo fa il Cagliari sa stare in campo. Quanto è importante un giocatore come Goldaniga in questo momento?

“Ha fatto 3 allenamenti, ha fatto una partita incredibile così come Altare, che ci sta sorprendendo. Se avessimo avuto questo atteggiamento dall’inizio…Sono 3-4 partite che vediamo un calcio diverso. Oggi sono stato contentissimo, mi dispiace solo del risultato. Durante la gara mi sono arrabbiato, facevamo le ultime cose in modo frettoloso nel primo tempo. Mi dispiace non aver minimo, minimo pareggiato”.

Pereiro e l’assenza di Nandez era legata alla sua condizione?

“Pereiro nella partita precedente ha fatto la differenza, ogni volta che è entrato ha fatto bene. Non ha i 90′, ma meritava di giocare. Poi avevamo studiato la partita per mettere pressione con i 3 lì davanti, la partita si è svolta come l’abbiamo prevista. Nandez ha avuto il Covid e ha fatto pochi allenamenti. Se fosse stato bene, probabilmente l’avrei schierato in un altro ruolo”.

I progetti sul mercato?

“Il presidente sa quello che vorrei, ma non posso parlarne. Se dici che vuoi un giocatore, aumenta il prezzo. So anche che il mercato è difficile in questo momento. I ragazzi che hanno visto giocarci nelle ultime gare ci verrebbero volentieri a giocare nel Cagliari, credo. Dobbiamo continuare così come oggi, come contro la Juve, col Bologna e con la Sampdoria. Se arriva qualcuno a darci una mano non sarebbe male”.