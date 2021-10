Mercato Roma, Friedkin al fianco di Mou. Ma a gennaio solo prestiti

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – I conti in rosso non agevolano il compito dei Friedkin sul mercato. La Roma deve stare attenta ai bilanci, ma la voglia della nuova proprietà è di accontentare Mourinho e di mettergli a disposizione una rosa più completa già da gennaio.

Un difensore, un terzino, e due centrocampista: questi i ruoli che sono scoperti dentro la rosa giallorossa, ma colmarli tutti a gennaio è compito quasi impossibile. A meno che il mercato in uscita non regali grosse e al momento improbabili sorprese.

I vari Kumbulla, Reynolds, Diawara e Villar al momento non hanno offerte degne di tale nome, e sembra più facile riuscire a piazzarli in prestito che non a titolo definitivo, anche se lo stipendio elevato di alcuni di loro non facilita nemmeno questa soluzione temporanea.

Secondo la Gazzetta dello Sport le difficoltà economiche con cui deve fare i conti il club, e sottolineate da Mourinho nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Roma-Napoli (“Il club ha ereditato errori fatti in passato“) rendono impervio il cammino nella sessione invernale del mercato.

Saranno possibili affari con giocatori in scadenza di contratto (Zakaria resta in pole), ma soprattutto operazioni in prestito. Perché chiedere altri investimenti ai Friedkin sarà complicato anche per lo stesso Mourinho.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport