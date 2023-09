Mercato sotto esame e veterani in crisi: nella Roma i conti non tornano

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’inizio da incubo di stagione da parte della Roma, apparsa fragile in difesa e con la solita scarsa incisività in attacco, mette subito sotto esame la rosa.

L’aver puntato su giocatori non in forma o addirittura arrivati a Trigoria infortunati si è rivelato un bel problema per Mourinho, che in conferenza stampa aveva provato a lanciare l’allarme (“Siamo in ritardo”) senza che però venisse recepito dalla Roma. In questo (breve) avvio di stagione il mercato di Pinto non ha inciso, se non in negativo, sui risultati della squadra.

Diverso il discorso nelle altre squadre: Scamacca, doppietta contro il Monza, si è preso subito l’attacco dell’Atalanta, Kamada (che Mou avrebbe voluto volentieri a Roma) è stato decisivo contro il Napoli, così come Thuram ieri contro la Fiorentina. Ma si potrebbe continuare. Il trio Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic sta facendo volare il Milan. Volando più basso, Retegui ha già portato 3 punti pesantissimi al Genoa. Volti nuovi che hanno lasciato il segno in serie A.

Ma la colpa di questo avvio stentato della Roma non è di certo colpa solo dei nuovi. Anzi. La delusione maggiore arriva dai veterani, dal gruppo storico della squadra: Rui Patricio, Smalling, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy sono stati tra i peggiori nelle prime giornate di campionato. Da loro è doveroso aspettarsi molto di più.

Detto questo, la Champions rimane l’obiettivo stagionale da provare a raggiungere a ogni costo e non si possono dare alibi a nessuno, specie dopo solo tre giornate di campionato. Ma non accorgersi che Mou parte con l’handicap, in campo e in classifica, è miope. Anzi, volutamente miope.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport