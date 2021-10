Mexes: “Ho la Roma nel cuore, spero vinca lo scudetto. Non mi aspettavo di vivere una cosa così, al Milan era diverso”

AS ROMA NOTIZIE – “Scudetto? Io spero che vinca la Roma, ce l’ho sempre nel cuore“. Parola di Philippe Mexes, ex difensore giallorosso passato poi al Milan.

Il francese, ospite di Radio Marte, spende parole dolcissime per la piazza capitolina: “E’ molto bella e pesante. Non voglio fare il lecchino ma non mi sarei mai aspettato di vivere una cosa così“.

Inevitabile il paragone con il Milan, l’altro club in cui ha militato: “Lì c’era un altro ambiente, ho vissuto due cose diverse. Roma è più umana“.

Sul Napoli: “Quando andavamo a giocare lì ci ca*avamo addosso perché era una squadra forte. Ma anche questo è il bello del calcio. Napoli da Scudetto? Non dipende solo da Spalletti. Se i giocatori sentono quello che chiede è più semplice per lui ma ovviamente non va lui sul campo…”.