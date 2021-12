Mexes: “Spalletti al primo posto assoluto dei miei allenatori preferiti. Con lui alla Roma uno dei periodi più belli della mia carriera”

NOTIZIE AS ROMA – Philippe Mexes ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola. L’ex difensore della Roma ha parlato di Luciano Spalletti ed Aurelio Andreazzoli, suoi allenatori in giallorosso che oggi si affronteranno rispettivamente sulle panchine di Napoli ed Empoli. Di seguito le parole del francese.

Philippe lei ha vissuto a Roma il periodo del connubio Spalletti-Andreazzoli?

Uno dei periodi più belli della mia carriera. Erano in grande sintonia, vedevano lo stesso calcio ma si capiva fossero anche amici. Insieme costruirono intorno a Totti e De Rossi, i nostri fuoriclasse, una Roma che giocava davvero un bel calcio. Io migliorai molto. Perrotta correva per 10…

Nella classifica dei suoi allenatori dove li mette?

Luciano primo in assoluto senza dubbio. Aurelio a ruota, del resto era il suo secondo…

E oggi chi vince in Napoli-Empoli?

Attenzione perché a volte l’allievo può superare il maestro, anche se il Napoli è più forte e Spalletti vuole inseguire quel sogno scudetto che a Roma ci sfuggì per poco. Ma eravamo davvero una bella squadra. Ricordi bellissimi.

Fonte: Gazzetta dello Sport