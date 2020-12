MIHAJLOVIC: “Noi squadra di scapoli e ammogliati, Roma di professionisti. A tutto c’è un limite, i miei giocatori lo hanno superato”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Dall’Ara contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico degli emiliani ai microfoni di Sky Sport:

“Il primo tempo è stato disastroso, da scapoli e ammogliati. Noi eravamo gli scapoli e ammogliati, mentre la Roma è stata una squadra di professionisti. Si può perdere, ma non così. Da domani si va in ritiro fino a Natale, poi vediamo.

Questo è un atteggiamento sbagliato, non si può affrontare una partita così. Non mi piace fare brutte figure. Ne abbiamo passate tante insieme, io ho sempre avere un occhio di riguardo per i mieri giocatori. Però a tutto c’è un limite e loro lo hanno superato. Si va in ritiro fino a quando non gli entra in testa che bisogna giocare sempre con intensità, altrimenti possiamo perdere contro tutti”.

Fonte: Sky Sport