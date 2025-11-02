MILAN-ROMA 1-0: le pagelle

La Roma incassa la sua terza sconfitta in campionato, sempre per 1 a 0: a San Siro è il Milan a spuntarla dopo un match vibrante, deciso da una rete di Pavlovic nel finale di primo tempo.
Queste le pagelle stilate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera a San Siro per affrontare i rossoneri nel match valido per la decima giornata di campionato:
Svilar 7 – Non può nulla sul tiro ravvicinato di Pavlovic. Nella ripresa compie parate importanti, specie quella su Leao.
Mancini 5 – Ha sulla coscienza la rete del vantaggio rossonero: azzarda una discesa offensiva, e sulla palla persa dai giallorossi Leao ha campo libero per ripartire e servire Pavlovic. Nella ripresa non riesce più ad arginare l’attaccante portoghese.
Ndicka 5 – Il Milan non crea nulla per oltre mezzora, poi però va in bambola contro la rapidità di Leao. Sbaglia il gol del vantaggio con un colpo di testa ravvicinato che avrebbe meritato maggior fortuna.
Hermoso 5,5 – Prestazione non esaltante, resa meno amara da un gol salvato sulla linea di porta. Ininfluente però ai fini del risultato finale. Dall’84’ Tsimikas sv.
Celik 6 – Gran partita fino al gol che taglia le gambe ai giallorossi. Poi la sua prestazione cala di intensità. Dal 77′ Dovbyk sv.
Konè 5 – Partita molto deludente, con tanti duelli persi in mezzo al campo.
El Aynaoui 6 – Bel primo tempo di quantità e intensità, ma gli manca la conclusione in porta per fare il salto di qualità. Il giallo troppo severo di Guida lo condiziona. Il tiro di Pavlovic, non potentissimo, gli passa sotto le gambe. Dal 51′ Pellegrini 5,5 – A parte il rigore guadagnato su punizione, combina poco. Troppo deboli le sue conclusioni in porta.
Wesley 6 – Partenza a tutta birra, poi rallenta un po’. Il duello con un provocatorio Saelemaekers si chiude in parità.
Cristante 6 – Apre il festival delle occasioni da gol fallite con un piattone destro che poteva essere migliore. Avvio molto promettente, poi cala come tutti.
Soulè 6 – Gioca un buon primo tempo, disegna un cross al bacio che Ndicka manda a lato. Nella ripresa la Roma sbanda e Gasp lo toglie. Dal 51′ Bailey 5,5 – Fumosetto. Cerca di mettere qualche buon cross, ma per il resto combina poco.
Dybala 4,5 – Gli manca a sorpresa la qualità giusta nella conclusione in porta. Sbaglia il suo primo rigore in giallorosso, e purtroppo pesa tantissimo. Come se non bastasse, si rifà male tirando il penalty. Serata da dimenticare. Dall’84’ Baldanzi sv.
GIAN PIERO GASPERINI 6 – Difficile dare un giudizio a questa partita: Roma straripante fino al gol di Pavlovic, ma il quarto d’ora a cavallo tra il finale di primo tempo e l’inizio del secondo sono preoccupanti. La sconfitta lascia addosso tanta rabbia, e anche segnali fortemente contrastanti. Con un pizzico di fortuna e di precisione in più, ora staremmo parlando di un altro risultato.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
forza Roma 💛❤️
Al Milan mancava mezza squadra. Uno dovevano tenere d occhio e non l hanno fatto. Tiri di piatto, cross per un centravanti che non c’è e si permettono pure il lusso di sbagliare un rigore.
Il problema è solo che non segniamo neanche con le mani.
Forse una migliori partite a San Siro a memoria,
ma fosse durata 400 minuti non avremmo segnato.
A giugno servono 4 attaccanti.
quando Dybala e Soule non sono in giornata non bbiamo giocatori che vedono la porta, a cominciare dai 3 centrocampisti: Cristante insiste a calciare di piatto anche a porta spalancata, El Aynaoui uguale, Kone in netto calo di rendimento. La nota positiva e’ che la mano di Gasperini nella organizzazione e identita’ di gioco si vede eccome, ma senza a qualita’ nel buttarla dentro non ci puo’ fare nulla nemmeno lui. Senza un intervento sul mercato di gennaio non potremo competere per il vertice in un campionato che e’ molto equilibrato in basso. Infine, se Bailey e’ questo, meglio El Sharawi
Famo a Gennaio…e ne basterebbe uno.
Se però li tieni in panchina fino al ’75….
Hai davvero ragione. Pensa a questa squadra con Rudy Voeller (non dico Batistuta per non piangere) davanti…eravamo primi senza faticare molto!
Altra piccola considerazione, non ho Dazn ma sentire quegli sgallettati parlare sempre e solo di Bilan mi fa rivoltare lo stomaco…se avessimo pareggiato avrebbero detto: “ahhh il Bilan prende un gol e si fa pareggiare!!!” Il Bilan il Bilan il Bilan…secondo me se arrivano terzi è tanta roba!
@RiccardoS, La carriera e trofei vinti e sfiorati dicono che Voeller era molto più forte e completo di Batistita.
All’argentino se toglievi la potenza rimaneva ben poco tecnicamente, il tedesco tirava destro, sinistro, testa, rigori a cucchiaio, punizioni a giro, dribbling secco, veloce, potente e ti portava in finale uefa anche con bonacina, comi, piacentini di contorno altro che lo squadrone che aveva Batigol intorno.
Io vorrei capire una cosa. Assodato il fatto che non si segna neanche per sbaglio, non per un atteggiamento tattico ma per le carattetistiche dei giocatori, la societa’ cosa intende fare?Come intende muoversi? Vogliono prendere qualcuno? Magari integro fisicamente? Ma e’ possibile prestarsi al recupero dei giocatori di altre squadre, vedi Ferguson e Bailey? Possibile che il giocatore piu’ pagato della rosa e’ al secondo infortunio per aver tirato un calcio da fermo? Che un esterno prenda una broncopolmonite in grado di debilitarlo al punto da rendere incerto il suo recupero? No ditemi voi.
Mancano i finalizzatori, quindi se rimaniamo con questi giocatori possiamo aspirare all’ennesima EL o Conference. Io farei una proposta: quella di non assegnare mai piu’ un rigore alla roma tanto non serve a niente!
Bella partita, la squadra cresce e il gioco si inizia a vedere, 1 a 1 sarebbe stato il risultato più giusto, il rigore sbagliato pesa tanto.
Vedo troppe insufficienze specialmente per i tre di difesa, secondo me hanno fatto una buona partita, è vero che Mancini è andato in attacco ma aveva fatto segno a Konè di coprirlo.
Cosa non mi è piaciuto:
1 Pardo, ma quanto urla quando il Milan segna o tira in porta, sembra un telecronista di Milan TV;
2 Seelemakers, grande provocatore, simpaticissimo quanto Pedro;
3 Maignan, vedi 2, penoso prima del rigore;
4 il risultato.
Sempre Forza Roma
Perfetto.
Aggiungerei la voce del secondo cronista e di quello che se crede n’arbitro ( che gia questo te dice tanto de lui)
E Svilar 8.
i peggiori Konè Dybala Soulè …quindi perdi, la Roma ha pochi giocatori di qualità se toppano tutti perdi…..ridicolo che dopo 35 minuti stai 0-1
hai voglia a dire come con l Inter che te la sei giocata….le hai perse tutte e 2 e hai rischiato più di perderle male….che di riprenderle
il fatto che il portiere al momento del rigore si è mosso prima del tiro di Dybala l’ho notato soltanto io?
Arbitraggio scandaloso e vergognoso per non dire di peggio!
E infatti grazie all’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata di Napoli, il Napoli rimane primo in classifica… T’ho detto tutto!… Se dice a Roma, famose a capì…
Il goal del Milan era da annullare per fuorigioco di un giocatore davanti la porta, come quello tolto alla Roma. Perché il VAR non ha chiamato l’arbitro.
Ho visto una Roma che sta crescendo.
I problemi realizzativi li conosciamo perfettamente
Inoltre emotivamente non siamo ancore pronti i 30 minuti a cavallo dell’intervallo dicono questo
Positivo che poi abbiamo ripreso in mano la partita
Soule ancora un gioco troppo prevedibile.Manca della giusta scelta finale
Roma che inizia molto bene, ma se non segno manco con le mani, non te la puoi prendere con nessuno…
Kone gioca la peggiore partita da quando è a Roma, Dybala purtroppo male male, ma uno come lui bisogna tenerlo in una teca di cristallo, per come siamo messi in attacco… speriamo che l’infortunio sia di poco conto.
