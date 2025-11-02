MILAN-ROMA 1-0: le pagelle

La Roma incassa la sua terza sconfitta in campionato, sempre per 1 a 0: a San Siro è il Milan a spuntarla dopo un match vibrante, deciso da una rete di Pavlovic nel finale di primo tempo.

Queste le pagelle stilate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera a San Siro per affrontare i rossoneri nel match valido per la decima giornata di campionato:

Svilar 7 – Non può nulla sul tiro ravvicinato di Pavlovic. Nella ripresa compie parate importanti, specie quella su Leao.

Mancini 5 – Ha sulla coscienza la rete del vantaggio rossonero: azzarda una discesa offensiva, e sulla palla persa dai giallorossi Leao ha campo libero per ripartire e servire Pavlovic. Nella ripresa non riesce più ad arginare l’attaccante portoghese.

Ndicka 5 – Il Milan non crea nulla per oltre mezzora, poi però va in bambola contro la rapidità di Leao. Sbaglia il gol del vantaggio con un colpo di testa ravvicinato che avrebbe meritato maggior fortuna.

Hermoso 5,5 – Prestazione non esaltante, resa meno amara da un gol salvato sulla linea di porta. Ininfluente però ai fini del risultato finale. Dall’84’ Tsimikas sv.

Celik 6 – Gran partita fino al gol che taglia le gambe ai giallorossi. Poi la sua prestazione cala di intensità. Dal 77′ Dovbyk sv.

Konè 5 – Partita molto deludente, con tanti duelli persi in mezzo al campo.

El Aynaoui 6 – Bel primo tempo di quantità e intensità, ma gli manca la conclusione in porta per fare il salto di qualità. Il giallo troppo severo di Guida lo condiziona. Il tiro di Pavlovic, non potentissimo, gli passa sotto le gambe. Dal 51′ Pellegrini 5,5 – A parte il rigore guadagnato su punizione, combina poco. Troppo deboli le sue conclusioni in porta.

Wesley 6 – Partenza a tutta birra, poi rallenta un po’. Il duello con un provocatorio Saelemaekers si chiude in parità.

Cristante 6 – Apre il festival delle occasioni da gol fallite con un piattone destro che poteva essere migliore. Avvio molto promettente, poi cala come tutti.

Soulè 6 – Gioca un buon primo tempo, disegna un cross al bacio che Ndicka manda a lato. Nella ripresa la Roma sbanda e Gasp lo toglie. Dal 51′ Bailey 5,5 – Fumosetto. Cerca di mettere qualche buon cross, ma per il resto combina poco.

Dybala 4,5 – Gli manca a sorpresa la qualità giusta nella conclusione in porta. Sbaglia il suo primo rigore in giallorosso, e purtroppo pesa tantissimo. Come se non bastasse, si rifà male tirando il penalty. Serata da dimenticare. Dall’84’ Baldanzi sv.

GIAN PIERO GASPERINI 6 – Difficile dare un giudizio a questa partita: Roma straripante fino al gol di Pavlovic, ma il quarto d’ora a cavallo tra il finale di primo tempo e l’inizio del secondo sono preoccupanti. La sconfitta lascia addosso tanta rabbia, e anche segnali fortemente contrastanti. Con un pizzico di fortuna e di precisione in più, ora staremmo parlando di un altro risultato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

