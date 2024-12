MILAN-ROMA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pareggio a San Siro tra Milan e Roma: alla rete di Reijnders ha risposto Dybala. Gara molto combattuta e piena di emozioni, ma anche di tanta tensione.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera a San Siro per affrontare i rossoneri nel match valido per la diciottesima giornata di campionato:

Svilar 7 – Riesce solo a sfiorare la conclusione ravvicinata di Reijnders. Nella ripresa si esalta nel momento di massima spinta dei rossoneri.

Mancini 5 – Nei primi venti minuti viene fatto letteralmente a fette da Jimenez. Nel secondo tempo Ranieri lo schiera centrale, non brilla.

Hummels 6,5 – Baluardo difensivo, sa sempre dove mettersi per anticipare le giocate avversarie. Dal 46′ Celik 6 – Ranieri decide di cambiare e inserisce il turco nei tre di difesa, Zeki porta a casa la sufficienza.

Ndicka 6 – Partita difficile, Angelino su quella fascia non lo aiuta. Ma lui non perde la testa.

Saelemaekers 6,5 – Serve subito un cioccolatino a Dovbyk con un assist geniale al limite dell’area. Cerca di trovare il cross giusto per la testa dell’ucraino, e un paio di sue pennellate potevano essere sfruttate meglio dall’11 giallorosso. Gioca da ex, dannandosi l’anima. Nella ripresa cala sensibilmente. Dal 79′ El Shaarawy 6,5 – Ingresso in campo positivo nel ruolo di esterno destro, riesce a dare la scossa ai suoi.

Konè 6 – L’ammonizione troppo severa dopo cinque minuti ne pregiudica la prestazione. Dal 46′ Pellegrini 5 – Voto generoso per non affossare un calciatore in piena crisi. Nel finale potrebbe riscattare una prestazione molto deludente, ma non riesce a trovare la porta.

Paredes 7 – Preziosissimo nel far girare il pallone, guida la squadra con sapienza. Nella ripresa si rende protagonista di un paio di chiusure decisive.

Pisilli 6,5 – Partenza un po’ arruffona, cresce nella seconda metà di primo tempo diventando prezioso nei recuperi a campo aperto. Corre tantissimo, ma spreca un’occasione gigantesca. E’ giovane, deve crescere.

Angelino 5 – Lascia colpevolmente scoperta la fascia sinistra sul gol di Reijnders. Chukwueze lo fa ammattire. Oggi male.

Dybala 7,5 – Gli spazi in campo rendono la partita ideale per le sue qualità, che spiccano in occasione del gran gol dell’1 a 1. Gioca a tutto campo.

Dovbyk 6,5 – Colpisce un palo in piena area su assist di Saelemaekers. Si fa perdonare con un assist da applausi a scena aperta per il pari di Dybala. Nella ripresa fatica a rendersi pericoloso ad eccezione di un destro sul primo palo sul quale è attento Maingan. Dall’86’ Shomurodov sv.

CLAUDIO RANIERI 6 – Il pari a San Siro non è da disdegnare, ma resta un po’ di amarezza per una partita che si poteva anche vincere. I cambi a inizio ripresa non sono azzeccati, ma la Roma appare comunque in crescita.

