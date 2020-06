MILAN-ROMA 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso il match tra il Milan e la Roma con la sconfitta dei giallorossi per due a zero. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori di Fonseca e all’allenatore portoghese:

Mirante 6,5 – Il migliore dei suoi, e questa la dice lunga sulla qualità del gioco espresso oggi dalla squadra.

Zappacosta 4 – Molto deludente. Nel finale sbaglia un retropassaggio che consegna il match ai rossoneri.

Mancini 6 – Attento e concentrato, non sbaglia nulla.

Smalling 6 – Prestazione attenta, senza sbavature.

Spinazzola 5 – Quando attacca non punge mai. Va un po’ meglio in fase di copertura. Ma è davvero una magra consolazione.

Cristante 5 – Ritmi lenti, e quando la stanchezza si fa sentire va in affanno. Dall’83’ Diawara: 5 – Tocca un pallone e lo sbaglia, causando il rigore del Milan.

Veretout 6 – Il suo dinamismo è prezioso in mezzo a tanti giocatori piuttosto statici.

Mkhitaryan 6 – Niente di eccezionale, ma è apparso l’unico minimamente pericoloso quando ha provato ad attaccare la trequarti rossonera. Dal 70′ Perotti 5 – Poco o nulla.

Pellegrini 5 – Parte bene, ma sparisce in fretta dal match. Dall’83 Pastore: sv.

Kluivert 5 – Tantissimi errori, prestazione confusa e a tratti irritante. Dal 58′ Perez 5 – Non fa tanto meglio del suo collega.

Dzeko 5,5 – Forse dargli un’insufficienza è un po’ ingeneroso. Non gli arriva un pallone, l’unico però che gli capita sulla testa la manda colpevolmente a lato. Dal 70′ Kalinic 5 – Non tocca una palla in oltre 20 minuti di gioco.

FONSECA: 4,5 – Anche lui oggi molto male. Squadra senza gioco e idee, cambi poco comprensibili.

Giallorossi.net – A. Fiorini