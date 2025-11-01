MILAN-ROMA, i convocati di Gasperini: out Ferguson e Angelino

Dopo la vittoria contro il Parma, test probante per la Roma di Gian Piero Gasperini attesa dalla trasferta di San Siro contro il Milan. Due gli assenti eccellenti: il lungo degente Angelino ed Evan Ferguson. Non figura in lista nemmeno il giovane Sangarè, che era stato invece convocato per le sfide contro Sassuolo e Parma. Per il resto tutti a disposizione del tecnico giallorosso.
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!