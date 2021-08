Milanese via in prestito all’Alessandria: Pinto ci ripensa, no alla cessione a Samp e Torino

AS ROMA NEWS – Tommaso Milanese lascia la Roma, ma i giallorossi manterranno il controllo del promettente centrocampista 19enne ormai ex Primavera.

Il giocatore si trasferisce all’Alessandria, club di serie B, con la formula del prestito. I piemontesi si assicurano un diritto di riscatto, ma la Roma avrà la possibilità di contro-riscattarlo nel caso volesse.

Tiago Pinto opta dunque per una cessione non a titolo definitivo, decidendo alla fine di mantenere il controllo sul talentuoso calciatore, che con Fonseca aveva avuto un’esplosione (un gol e un assist) in Europa League, salvo poi non rivedersi più in prima squadra.

Sampdoria e Torino erano pronte ad acquistarlo a titolo definitivo, ma le offerte non hanno convinto il gm giallorosso, che ha quindi deciso di lasciarlo partire in prestito in Serie B per monitorare la sua crescita. Milanese e il suo agente stanno ora discutendo il contratto con l’Alessandria, le firme sono ormai a un passo.

Giallorossi.net – G. Pinoli