Milik, le visite mediche sono ok ma De Laurentiis ancora non lo libera: le ultime

NOTIZIE AS ROMA – Milik sta bene. Fisicamente il giocatore è integro, e la Roma ha ricevuto le rassicurazioni che voleva per il nulla osta all’affare. Questo l’esito degli esami che ha svolto ieri l’attaccante polacco in Svizzera. Tutto fatto dunque per il suo sbarco a Trigoria?

Purtroppo la risposta è no. Non è infatti ancora risolta la questione fra il centravanti e il Napoli, racconta oggi la Gazzetta dello Sport (M. Nicita), non il giocatore non ha potuto da concludere in giornata le visite mediche per la Roma – quelle cardiologiche e spirometriche – , sbloccando così Dzeko per la Juve. La querelle è andata per le lunghe, perché il Napoli è stato irremovibile su tutti i fronti e nemmeno una telefonata di Ryan Friedkin è servita a smussare gli angoli e accelerare questa trattativa in uscita.

Due gli aspetti da dirimere: la questione multa sul famoso ammutinamento del 5 novembre, quando la squadra azzurra, allora allenata da Carlo Ancelotti, si rifiutò di andare in ritiro come ordinato dal presidente Aurelio De Laurentiis (ancora dopo 10 mesi non sono stati costituiti i collegi arbitrali), e la conseguente azione legale per i diritti di immagine che il patron del Napoli intende sempre intraprendere per una questione di principio.

Di fatto Milik per raggiungere un accordo di uscita dovrebbe rinunciare a qualche mensilità e restare sempre “sotto scacco” per una eventuale causa civile. La notte porta consiglio e alla fine un accordo si troverà, ma club e polacco difficilmente si lasceranno bene.

Fonte: Gazzetta dello Sport