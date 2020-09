LIVE – Milik-Roma, oggi si decide. Fonseca chiama il polacco, si va verso il sì del giocatore

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 9:20 – In attesa della risposta definitiva, c’è da registrare la telefonata di Paulo Fonseca ad Arkadiusz Milik per convincere il giocatore ad accettare la Roma. L’attaccante sembra sempre più convinto di dire dì sì, ma si è preso ancora qualche ora prima di dare una risposta definitiva.

AS ROMA NEWS – Arakdiusz Milik non ha ancora sciolto le sue riserve. Per sapere cosa deciderà di fare il polacco bisognerà attendere la giornata di oggi, quando ci sarà un nuovo vertice nella Capitale che metterà (forse) fine a questa intricata vicenda che la Gazzetta dello Sport di oggi prova a ricostruire.

Tutto nasce dal malumore di Milik nei confronti del Napoli e da una serie di incomprensioni che sono nate con De Laurentiis. Il presidente azzurro si aspettava gratitudine dopo i gravi infortuni, il giocatore è deluso per le scelte del club. Un braccio di ferro che spiega gli irrigidimenti nel passaggio alla Roma.

Il polacco per mesi ha dialogato sotto voce con la Juve, convinto di far parte del progetto bianconero. Ma ora il suo mentore Sarri è giù dal palcoscenico e il feeling di Pirlo e CR7 con Dzeko è il segno della svolta che brucia la sue ambizioni. Martedì, sulle prime, il giocatore si è chiuso a riccio. «Piuttosto vado a scadenza», sibilava agli amici più stretti. E la voce era girata, mettendo in allarme un po’ tutti. Anche ieri mattina a Castelvolturno ha lavorato in solitudine ed è scivolato via senza incrociare sguardi o rivolgere la parola a nessuno. Un altro messaggio duro, da muro contro muro.

Ma nel primo pomeriggio è sbarcato nella Capitale David Piantak, il suo agente: un tipo tosto, come lui. Il comitato d’accoglienza della Roma è stato adeguato alla situazione. Milik e il suo entourage hanno bisogno di coccole. E il primo contatto è stato soft, come si conviene. Così, con il passare delle ore, i segnali che arrivavano dalla famiglia Milik sono stati molto più concilianti. Soprattutto dopo il summit napoletano tra Piantak e il suo assistito, nel corso del quale il centravanti ha preso atto che è dura consegnarsi ad una stagione da separato in casa per fare un dispetto.

Dunque matura l’idea di sedersi al tavolo per leggere l’offerta di Fienga e del suo team ed entrare nel merito della trattativa. Da qui, l’appuntamento per un vertice oggi a Roma. Un faccia a faccia decisivo perché sia il club di Friedkin che la Juve hanno fretta di chiudere. Anche Dzeko è impaziente di uscire da questo scomodo limbo: la Juve gli garantisce un biennale (con opzione per il terzo). Intanto però i bianconeri non mollano la pista Suarez: se Milik dovesse fare una clamorosa retromarcia, il pistolero tornerebbe di moda.

Fonte: Gazzetta dello Sport