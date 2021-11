Mkhitaryan e Mou, rapporti di nuovo tesi: a gennaio l’armeno può chiedere la cessione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il rapporto tra Henrikh Mkhitaryan e l’allenatore giallorosso Josè Mourinho sembra essere di nuovo teso. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri).

L’attaccante armeno aveva già litigato con il portoghese ai tempo del Manchester United, e ora le cose non vanno molto meglio, racconta il quotidiano.

Mkhitarayn è apparso la controfigura del giocatore ammirato a Roma nei mesi scorsi. Mou gli chiede un gran lavoro in fase difensiva, e lui sembra decisamente appannato quando deve tentare di pungere in attacco. Dall’entourage del calciatore, scrive la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), filtra un certo malumore per il suo impiego in ruolo così di sacrificio.

Il calciatore non sembra essere felice e il rapporto con Mou non è decollato tanto che a gennaio, se le cose non cambieranno, l’attaccante potrebbe chiedere di andare altrove.

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport