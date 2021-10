MKHITARYAN: “Era importante vincere prima della sosta. Il gol? Non ero preoccupato, sapevo che sarebbe arrivato”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Henrikh Mkhitaryan parla a DAZN al termine di Roma-Empoli. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Quanto era importante questa reazione dopo il derby?

Sì, era importante soprattutto prima della sosta. Volevamo vincere ed essere più vicini al primo posto. Abbiamo fatto quasi una partita perfetta.

Non segnavi e non facevi assist da 4 partite, oggi hai segnato e hai fatto l’assist.

Non ero preoccupato, sapevo che sarebbe arrivato e serviva pazienza. Ringrazio i compagni per avermi aiutato e complimenti a tutti per la vittoria.

Da quando hai esordito sei il giocatore della Roma che hai segnato più di tutti, superando Dzeko.

È un piacere, mi fa sentire bene ma è più importante vincere e arrivare agli obiettivi che abbiamo.

Quando è entrato El Shaarawy hai pensato di dover spostarti a destra…

Perché so che Stephan si sente meglio a sinistra, a me non importa perché l’importante è giocare, fare il lavoro che devo e aiutare i miei compagni.