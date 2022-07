Mkhitaryan: “Mi è dispiaciuto lasciare la Roma, Mou ha provato a trattenermi ma ho scelto di andare via”

AS ROMA NOTIZIE – Henrih Mkhitaryan ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn. Il trequartista ha parlato anche del suo addio alla Roma. Ecco uno stralcio delle sue parole:

“Ho scelto l’Inter, mi è dispiaciuto lasciare la Roma, ho giocato lì 3 anni, abbiamo vinto la Conference e mi ha fatto piacere essere parte della storia del club. Il calcio cambia veloce, ho 33 anni e voglio ancora vincere.

Mourinho? Ha provato a trattenermi, anche la società, ma ho scelto di andare via ed è stato un bene per tutti, ora hanno preso Dybala e sono contento per loro. Inzaghi? Ogni tanto scherziamo perché lui ha lavorato alla Lazio, mentre io ho giocato nella Roma”.

Fonte: DAZN